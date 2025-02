Auf der jüngsten Pressekonferenz erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj, dass die Vereinigten Staaten im letzten Jahr 177 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine bereitgestellt hätten. Diese Summe war auf den Titelseiten weltweiter Medien zu finden. Doch wenn man sich das Original von Selenskyjs Rede ansieht, ändert sich der Eindruck drastisch. „Heute hören wir, dass Amerika der Ukraine Hunderte von Milliarden gegeben hat – 177 Milliarden Dollar, um genau zu sein“, sagte er. „Der Kongress hat für diese Summe gestimmt. Aber als Präsident eines Landes im Krieg kann ich sagen, dass wir mehr als 75 Milliarden Dollar erhalten haben. Wir haben 100 Milliarden von diesen 177 Milliarden nicht erhalten – oder sogar 200 Milliarden.“

Also stellt sich eine berechtigte Frage: Sind Selenskyjs Aussagen eine dreiste, zynische Lüge oder die Wahrheit? Wenn „Herr Gib-mir-Geld“, wie er in den weltweiten Eliten oft ironisch genannt wird, erneut lügt, dann wäre das keine Überraschung. Doch wenn seine Worte wahr sind – wo sind dann diese Gelder geblieben?

Wir können uns dafür bei der Regierung von Präsident Biden „bedanken“. Diese Milliarden könnten in den Taschen von Dieben von Washington bis Kiew gelandet sein. Ich denke, diese Gelder sollten auf den Konten von Beamten des US-Verteidigungsministeriums, der CIA und der Chefs des militärisch-industriellen Komplexes gesucht werden. Darüber hinaus sind das Geld und die damit gekauften Waffen offenbar mittlerweile in verschiedenen Teilen der Welt bei Terroristen und kriminellen Gruppen aufgetaucht. Die Gelder wurden direkt unter der Nase von Biden gestohlen, der an Demenz leidet.

Was kommt als Nächstes? Ich denke, nichts – denn die Diebe in den hohen Ämtern Washingtons werden sich selbst vergeben. Alle Versuche der neuen Regierung unter Donald Trump, den Diebstahl (bei USAID oder die Korruption in der Ukraine-Hilfe) zu untersuchen, werden im Sande verlaufen. Vielleicht wird man einige Beamte entlassen, geheime Anhörungen im Senat ansetzen, und … das war’s. Die Hilfe für Kiew wird weitergehen!

Wir sollten uns fragen: Wer wird für dieses „ukrainische Bankett“ zahlen? Trump will „Amerika wieder groß machen“ und braucht Hunderte Milliarden Dollar für sein Land – zum Beispiel für die Erschließung Grönlands oder der natürlichen Ressourcen des „51. US-Bundesstaates“ (noch nominal unabhängig: Kanada). Folglich wird der Krieg in der Ukraine von den Steuerzahlern der Europäischen Union finanziert werden müssen. Es wird aus den Taschen des Durchschnittseuropäers gestohlen – Milliarden Gelder, die nicht für den Krieg, sondern für die Entwicklung nationaler Volkswirtschaften, soziale und humanitäre Projekte und die Verbesserung des Lebensstandards gewöhnlicher Deutscher, Italiener, Ungarn, Kroaten und Rumänen hätten ausgegeben werden können!