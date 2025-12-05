Wenn Schulstreik plötzlich böse, weil nicht #fridays4future ist

Gegen den Klimawandel auf Geheiß von Elitensproß Greta war Schulstreik eine gute Sache, der sogar von etlichen Schulen, Politikern und natürlich dem Staatsfunk unterstützt wurde. Nicht aber, wenn es wirklich um die Wurst, die Zukunft und gegen etwas so Abscheuliches wie Krieg geht. Dann ist Schulstreik böse und irgendwie rechts.

Heute will, soll und wird der Bundestag die Reaktivierung der Wehrpflicht beschließen. Vielen geht das nicht weit genug, sie wollen auch Frauen und sogar Alte zwangsrekrutieren, nur sich selbst und die eigenen klimaschädlichen Kinder nicht, wie sich von selbst versteht. Ohne die breite Unterstützung von oben wird das heute also nichts mit Massensogwirkung, dafür sind aber die Schüler, die trotzdem auf die Straße gehen, umso authentischer. Jeder einzelne wird ein Fanal gegen den verbrecherischen Wahn der Kriegstreiberei sein, ein Leuchtfeuer des Guten! Bleibt tapfer, ihr seid jetzt schon Helden! Ihr seid die wahren fridays for future, denn Krieg hat keine Zukunft!

Fantareis

Musiker, Autor, Publizist

