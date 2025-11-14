Eine neue App prüft bald Nachrichtensendungen in Echtzeit und schickt die andere Seite der Medaille direkt in den Posteingang. Das könnte die größte Gefahr für das Wahrheitsmonopol der Öffentlich-Rechtlichen werden.

Wenn das Radio lügt

Was kann man denn schon tun, wenn das Radio uns schon zum Frühstück die Unwahrheit serviert? Sollen wir das einfach schlucken wie lauwarmen Haferbrei. Der Nachrichtensprecher plappert, wir hören und jeder Widerspruch ist ausgeschlossen. Das Radio ist eine Einbahnstraße, der Sender sitzt in Potsdam, wir sitzen 150 Kilometer weiter und werden beschallt.

Doch jetzt gibt es bald eine Lösung gegen das tägliche Dauergeplapper aus den Lautsprechern.

Das Ohr bekommt Rückendeckung

Am Frühstückstisch hört künftig das Handy mit. Oder der Laptop, wenn er in der Nähe steht. Die neue App erkennt, wann eine Nachrichtensendung läuft, und sendet den gesamten Nachrichtenblock an einen Server. Dort wird automatisch geprüft, was gesagt wurde. Die Software gleicht jede Behauptung mit Zahlen, Studien und Berichten ab. Und siehe da, vieles, was uns als Wahrheit verkauft wird, löst sich in heiße Luft auf.

Die Wahrheit meldet sich zurück

Wenige Sekunden später landet eine E-Mail im Posteingang. Betreff: Die andere Seite der Medaille. Darin stehen zum Beispiel drei klare Sätze mit Quellenangabe. Zum Beispiel: „Tempo 30 verlängert Fahrzeiten um 47 Prozent. Quelle: ADAC 2024.“ Oder: „Kein Anstieg rechter Gewalt. Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2024.“ Auf einmal fällt der Lack ab. Die Schlagworte, die in den Redaktionen so leicht über die Lippen gehen, bestehen den Test nicht.

Die App macht Schluss mit der geistigen Zwangsbeschallung. Wer sie nutzt, sitzt nicht länger wie ein braver Untertan vor dem Volksempfänger. Er prüft, er denkt, er widerspricht. Der Mensch, der genfreie Nahrung will, bekommt nun auch genfreie Nachrichten. Ohne Zusatzstoffe, ohne Propaganda, ohne Meinungsdressing. Die neue App schützt das Ohr vor Manipulation. Der Bürger wird wieder mündig.

Elon Musk, Betreiber von Grok.com sagt: „Grok sucht absolute Wahrheit – egal ob politisch korrekt oder regierungsunangenehm. Nur rigorose Wahrheitssuche schafft sichere KI.“