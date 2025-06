Welcome to the Trump and Elon Show

Was bei uns als Kasperletheater bekannt ist, erfreut im angelsächsischen Kulturraum die Kinder als Punch and Judy. Diese wesentlich brutalere Variante lässt heute noch erkennen, dass das Theater ursprünglich nicht für Kinder gedacht war, sondern der Belustigung der Massen diente, um Dampf abzulassen. Mr. Punch prügelt alles und jeden, besonders gerne seine Freundin Judy und ihr gemeinsames uneheliches Kind. Diese Funktion haben nun Donald Trump und Elon Musk übernommen. Während die ganze Welt zusieht und sich gegenseitig mit Analysen und Parteinahmen bombardiert, bleiben die Puppenspieler unerkannt. Weiterführende Gedanken sind nicht nur Verschwörungstheorie, sondern mutmaßlich verboten…

You are dealing with two mega narcissists and gofers for the Global Cult and the Cult inner circle way back in the shadows is the source of what is happening. These two are just glove puppets playing their parts and both are expendable as necessary to those really running the… https://t.co/crZb6D3DES