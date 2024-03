Welche Parteien für die deutsche Wirtschaft wirklich gefährlich sind

Gerade haben einige Wirtschaftsfunktionäre sinnloserweise vor der AfD gewarnt. Die Gefahr für die deutsche Wirtschaft geht jedoch von NGOs. deren Medien und den Parteien der Nationalen Front aus, die mit den NGOs heimlich oder unheimlich verbandelt sind. Insbesondere von den Grünen und der SPD gibt es zahlreiche Verbindungen zu extremistischen Kräften. die antisemitisch, antikapitalistisch oder beides sind.

Der Angriff auf TESLA ist nur der Schlußstein eines Gewölbes von Angriffen auf die Infrastruktur. Die Bundesregeirung hatte seit 2022 sechs Kernkraftwerke stillgelegt, Es kam zu zahlreichen Brandanschlägen gegen die Deutsche Bahn. Das PCK Schwedt wurde von der Rohstoffzufuhr überwiegend abgeschnitten. Eine wichtige Autobahnbrücke im Sauerland mußte gesperrt werden, die Neubauplanung wurde trotz schlechter Zustandsbewertungen des Altbaus verschleppt. Das Kraftwerk Moorburg wurde stillgelegt. Zahlreiche Rheinbrücken haben schlechte Zustandsnoten. Die Kohleförderung wurde mehrfach behindert. In Berlin kam es zum Brandanschlag auf ein Betonwerk. Zahlreiche Straßen wurden von sog. „Klimaklebern“ blockiert.

Auch die irrlichternde Wirtschaftspolitik ist für die zukünftige Leistungskraft gefährlich. Stichworte sind Maut, Luftsteuer, Lieferkettengesetz, Steuer auf Agrardiesel, Grundwasserrrichtlinie, Grundlastabsicherung beim Strom, Abwanderung der Betriebe, Kapitalflucht, Tierwohlabgabe, Energiepreis, Ladendiebstähle, Einwanderung von Unqualifizierten, planwirtschaftliche Eingriffe in die Kreditvergabe.

Wenn man mal von solchen Organisationen wie Umwelthilfe, Freidays for Future, Agora, Letzte Generation usw. absieht, sind insbesondere CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP für das Desaster verantwortlich. Die AfD und die Wagenknechte sind derweilen unschuldig wie die Engel, denn sie haben noch nirgends regiert und die Kiste nicht in den Dreck gefahren.

Das Studium von Parteiprogrammen ist übrigens sinnlos. Von sämtlichen Wahl- Und Parteiprogrammen der CDU ist in den letzte zwei Jahrzehnten so gut wie nichts realisiert worden, oft wurde das Gegenteil herbeiregiert. Das hatte vor allem Gründe, die sich aus Koalitionszwängen ergaben, teilweise änderten sich geopolitische Bedingungen, an deren Entstehen Dr. M. allerdings auch einen Anteil hatte.

Es ist sonnenklar, daß der derzeitige wirtschaftliche Niedergang mit der Nationalen Front zu tun hat. In der Regierung kennt man das Kartell, welches sich der Brandstiftung an einem Strommast berühmte, genau. Unter dem Schutzschirm der Regierung konnte es TESLA ungestört schädigen. Kann sich jetzt auch Intel ausrechnen in Magdeburg gebrandstiftet zu werden? Welches ist der nächste Betrieb, der in Flammen aufgeht?

Bei den kommenden Wahlen müssen die Wähler endlich den Reset wagen. Die Chaoten gehören in die Opposition.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein.“ (Geh. Rath v. Goethe)