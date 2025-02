Ich fasse mal einige Statements zusammen, die mich erreicht haben. Gerade traf die Mail von Ronald Gläser aus Berlin ein:

Das gute Abschneiden in Berlin erfüllt uns mit Genugtuung. Das sind optimale Voraussetzungen für die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr. Die Berliner werden dann über die Bilanz des Wegner-Senats zu urteilen haben. Es kann keinen Zweifel geben, dass ihr Votum ähnlich verheerend für die amtierende Regierung ausfallen wird.

Nein, die Bürger haben – falls das Wahlergebnis stimmt – ein klares Signal für Weiter so gesendet.

Kurz davor schrieb Josef Walter, AfD BaWü

AfD-Fraktionschef Anton Baron MdL wertet das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl als Zeichen einer Politwende in Deutschland:

„Heute ist ein historischer Tag! Unsere Partei fährt ein Rekordergebnis ein und kann sich verdoppeln. Die ehemalige Ampel wurde indessen abgestraft. Das ist extrem wichtig für unser gebeuteltes Land. Der Wähler hat gezeigt, dass er genug von dem linken Treiben in Berlin hat. Er will endlich wieder vernünftige Politik sehen. Es ist nun an der CDU, den Willen des Volkes umzusetzen. Es wird sich zeigen, wie ernst sie es schließlich mit ihren vollmundigen Ankündigungen im Wahlkampf wirklich gemeint hat. Leider ist davon auszugehen, dass sie auch dieses Mal den Willen der Bevölkerung wieder mit Füßen treten wird.“