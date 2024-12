Weihnachtsgrüße und Warten aufs Christkind

in

Liebe Leser, Unterstützer, Autoren, Kommentatoren von Opposition 24,

ein Jahr voll mit weiteren irrwitzigen Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft irgendwo zwischen Kafka und Monty Python liegt hinter uns. Umso mehr erfüllt es mich mit Dankbarkeit, an dieser Stelle mitteilen zu können, dass wir dank eures großartigen Einsatzes und eurer Unterstützung gemeinsam etwas Außergewöhnliches geschafft haben: Die Spenden haben inzwischen bereits mehr als die Hälfte der erforderlichen Kosten erreicht.

Was noch vor wenigen Tagen wie ein düsteres Jahresende aussah, lässt nun doch wieder Hoffnung aufkeimen. Jeder Beitrag, sei er noch so klein, zählt – und alle Eingänge, Nachfragen und „Kopf hoch“ Emails haben gezeigt, was möglich ist, wenn Menschen für eine gemeinsame Sache einstehen.

Ich danke Euch und Ihnen allen von Herzen für euren Einsatz, eure Treue und eure Unterstützung – sei es durch Spenden, Kommentare oder einfach durch das Lesen und Teilen der Inhalte. Ihr seid es, die O24 zu einem lebendigen Ort des freien Denkens und der kritischen Auseinandersetzung machen – leider immer öfter nur noch in dem Rahmen, der „gesetzlich“ erlaubt ist und immer enger gefasst wird. Dennoch werden sie uns nicht klein kriegen!

Ich wünsche euch und euren Lieben ein gesegnetes, friedliches Weihnachtsfest. Mögen die kommenden Tage Ruhe und Freude schenken, und möge das neue Jahr uns allen Kraft, Mut und Zuversicht bringen, denn es stehen große Veränderungen an und der Scherbenhaufen, den Wokeness und Klimawahn verursachen, wird größer und größer, doch es findet auch eine Umkehr zu den wahren Werten statt.

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr 2025 und herzlichem Dank

Ihr und Euer Wolfgang van de Rydt