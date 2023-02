Weidel nutzt Regierungserklärung für eine Generalabrechnung mit der Ampel

„Herr Scholz, können Sie morgens eigentlich noch ruhig in den Spiegel schauen, beim Gedanken an die geballte Inkompetenz und Kaskade an Fehlleistung für welche die von Ihnen geführte Bundesregierung steht ?“, so beginnt Alice Weidel ihre Rede, um dann wie gewohnt, mit der Regierung abzurechnen.