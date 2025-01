Weidel live bei Elon Musk – mit deutscher Simultan-Übersetzung

Heute Abend wird es ernst. Ein historischer Moment zu dem alles schon gesagt wurde, bevor er überhaupt angebrochen ist. Zwangsjournalisten und Kartellparteisoldaten haben sich die Kehlen wundgeschrien und die Finger heißt getwittert – vergebens!

Hier geht es zum X-Space bei Elon Musk – das Interview wird auf Englisch geführt und niemand muss Sorge haben, dass Alice Weidel uns blamiert. Im Gegensatz zu Außen-Annalena spricht sie fließend Englisch.

Wer das Interview in deutscher Simultan-Übersetzung verfolgen will, wird u.a. bei Tichy oder Compact fündig. Wir werden bis zum Start alle verfügbaren Quellen in diesen Artikel einbinden, so dass Sie auf jeden Fall dabei sein können.