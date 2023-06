Weg mit diesem Nato-Manöver! Deutschland übernimmt sich mal wieder

Die Infantilität der Berliner Politik schlägt ins Gemeingefährliche um – ähnlich wie wenn Kinder mit Streichhölzern spielen. Verteidigungsminister Pistorius hatte im März 2023 die Lage richtig eingeschätzt, als er feststellte, Deutschland könne sich militärisch nicht verteidigen (hier). Seitdem sind die Waffenlager der Bundeswehr weiter in Richtung Ukraine geräumt und verballert worden. Das Wenige, was nicht kaputt war, fehlt der Truppe heute. Doch welche Konsequenz zieht Pistorius, der im deutschen Ramstein am Katzentisch bei US-Verteidiger Lloyd Austin sitzen darf, aus der Erkenntnis? Er macht den Scholz und die Baerbock und somit auf Großkotz: Die Bundeswehr nimmt im besten Deutschland aller Zeiten am größten Manöver aller Zeiten namens “Air Defender” teil, um den Russen den größten Fake vorzuführen. So sieht eine Politik des kindlichen Autismus aus, für die Tatsachen bestenfalls Zufalls-sortierte Störfaktoren sind.



Ein an der Leine gehaltener Hund überschätzt sich und greift Größere an

Zur Analyse einfältiger Politik bedarf es einfacher Beobachtungen. Komplexes Denken ist intellektuell zu hoch gegriffen. Nehmen wir daher einen Hundehalter, dessen Tier einem größeren und stärkeren Vierbeiner begegnet. Solange der Halter seinen Hund an der Leine hält, fühlt der sich wie mit einem Kraftspender verbunden und nimmt den Kampf mit dem größeren Gegenüber auf. Der Mensch wird seinen Hund also von der Leine lassen mit dem Ergebnis, dass der seine Kräfte realistisch einschätzt und den Kampf zu meiden sucht. Die politisch vernagelt erscheinende Berliner Politblase sollte wenigstens einfache Beispiele verstehen können. Deutschland muss sich von der Leine der USA lösen und nicht den Pseudokampfhund gegen Russland abgeben wollen, das ihm schon einmal die Schnauze und mehr poliert hat. Weg mit diesem hohlen Kraftgeprotze und Schluss mit dieser Klima- und Umweltverschmutzung namens “Nato Air Defender”.

Staatsfunker und Synchronmedien sind Totalausfälle, wenn es gilt, unser Land zu schützen

Staatsfunker und regierungsmitbezahlte Medien, die Kritiker der Kriegspolitik bekämpfen, entwickeln sich zur Menschheitsgeißel. Sie gefährden mit ihrer sinnlosen Befeuerung unser Land, indem sie es – wie Vietnam, Afghanistan und andere vorher – als Nachschubbasis und Verbrauchsmaterial der USA promovieren. Man kann sich nur an den Kopf fassen, zu welchem Irrsinn die Politik in der Lage ist, ohne dass ihr die Leute in den Arm fallen.