Was tun wir in Syrien?

von Ron Paul | Meine erste Reaktion auf die Nachricht Anfang des Monats, dass die syrische Regierung gestürzt wurde, war die Frage, wie viel wir damit zu tun haben, wie stark die CIA daran beteiligt war und wie viel das Ganze kosten wird.

Wie bei Saddam und Gaddafi vor ihm wissen wir, dass Assad kein liberaler Held war. Aber die Entfesselung einer Armee, die in dem einst säkularen Syrien einen islamischen Staat errichten will, scheint mir keine gute Idee zu sein.

Wie bei Präsident George W. Bushs „Mission erfüllt“-Moment nach dem Sturz Saddams wird sich die Beseitigung von Assad als der einfache Teil erweisen. Der Wiederaufbau der syrischen Gesellschaft nach der Zerstörung des Landes wird Milliarden kosten und wahrscheinlich genauso erfolgreich sein wie unsere „Befreiung“ von Libyen, das mehr als ein Jahrzehnt später immer noch ein gescheiterter, von Terroristen beherrschter Staat ist.

Im Jahr 2017 veröffentlichte die Los Angeles Times einen Artikel, der leider Bände über den Irrsinn unserer interventionistischen Außenpolitik spricht. „In Syrien kämpfen vom Pentagon bewaffnete Kämpfer gegen solche, die von der CIA bewaffnet wurden“, lautete die Schlagzeile. Wie kann es sein, dass das Pentagon einen Stellvertreterkrieg mit der CIA auf syrischem Boden führt? Noch schlimmer ist, dass das amerikanische Volk gezwungen ist, für diesen Krieg des Pentagons gegen die CIA zu zahlen und dann noch einmal für den Wiederaufbau des Landes nach all der Zerstörung.

Das syrische Volk wird die Kosten nicht nur in Dollar zu spüren bekommen.

Wie stark ist die US-Regierung in den Sturz der syrischen Regierung verwickelt? In den vergangenen zehn Jahren haben die USA die syrischen Öl- und Weizenanbaugebiete kontrolliert und Ressourcen gestohlen, auf die wir keinen Rechtsanspruch haben. Die Kombination aus Ressourcendiebstahl und extremen Sanktionen hat die syrische Gesellschaft in den letzten zehn Jahren ausgehöhlt, so dass es, als die Terroristen vor einigen Wochen aus Idlib hervorbrachen, kaum Widerstand gab.

Anstelle der relativ gutmütigen, aber autoritären Herrschaft von Assad regieren nun die direkten Erben der Leute, die uns am 11. September angegriffen haben. Ich bin schockiert, dass die Mainstream-Medien und viele, wenn nicht sogar die meisten Politiker dies bejubeln. Ironischerweise sind einige der größten Befürworter der Übernahme Syriens durch Al-Qaida dieselben Kongressabgeordneten, die ihre täglichen Reden im Repräsentantenhaus mit dem Satz beendeten: „Wir werden 9/11 niemals vergessen.“ Ich schätze, sie haben diesen endlich vergessen?

Die Implosion Syriens hat ebenso wie die von den USA herbeigeführte Implosion Libyens und des Irak nicht zu Demokratie, Frieden und dem Schutz der bürgerlichen Freiheiten geführt. In jedem Fall hat sie genau das Gegenteil bewirkt. Millionen Tote, Millionen weitere, die im Elend leben, und viele, die sich an denen rächen wollen, die ihre Familien, ihren Lebensstil und ihre Länder zerstört haben. Sind wir sicherer, wenn wir uns Millionen neuer Feinde geschaffen haben?

Der designierte Präsident Donald Trump hat sich letzte Woche zu Syrien geäußert und gesagt, dies sei nicht unser Kampf und wir sollten nichts damit zu tun haben. Diese Aussage ist richtig, auch wenn wir bis jetzt leider viel zu viel damit zu tun hatten. Hoffen wir, dass Donald Trump als Präsident diesen Gedanken beherzigen und die USA – die offene und verdeckte Präsenz – nicht nur aus Syrien, sondern aus dem gesamten Nahen Osten abziehen wird. Das ist nicht unser Kampf, und alles, was wir in den letzten 75 Jahren dort getan haben, hat die Dinge nur noch schlimmer gemacht. Es ist Zeit für eine „America first“-Außenpolitik!