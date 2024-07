Was ist das denn? M. Renner: Prominente Journalisten werden von der Regierung mit Hunderttausenden Euro “geschmiert”

in

Man weiß, dass bildende Kunst, Theater, Musik und Journalismus – neben den pseudo-akademischen Geschwätzfächern – Arme-Leute-Generatoren sind. Geschätzt 90 vom 100 der Absolventen dieser Tätigkeitsgebiete bewegen sich mit dem Start ihrer Karriere ins wirtschaftliche Aus. Finanzielle Rettungsanker der Gestrandeten nach vergeblicher Stellensuche sind öffentliche und Gelder von Regierungsorganisationen, Kirchen, sog. Wohlfahrtsverbänden, Parteistiftungen und einem nach Tausenden zählenden Rattenschwanz “bunter” Vereine, die die Millionen des Regierungsprogramms “Demokratur leben” abgreifen. Wer da noch immer nichts erwischt, geht als “Experte” in Staatsfunk und Kartellmedien oder – lukrativer – direkt in die Politik. Letzte Variante kennen wir bis zum kalten Kotzen.

In diesem Umfeld wundert es nicht, dass der öffentliche Geldregen zu Missbrauch führt und krumme Touren generiert. Einen echten Bolzen gab der AfD-BT-Abgeordnete Martin Renner bekannt: Journalisten, auch prominente, werden von der Regierung mit teils sechsstelligen Eurobeträgen bedacht. Zusätzlich zu ihrem Job. Jedermann kann sich denken, was sie dafür in den Publikationen abliefern. Unerhört: Die AfD muss noch klagen, um die Namen nennen zu dürfen.

Hier das Zitat von Martin Renner entsprechend der Publikation in “PI“: