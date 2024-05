Von Klaus Neumann | In den letzten Jahren hat die internationale Gemeinschaft zunehmend Waffen an die Ukraine geliefert, um das Land im anhaltenden Konflikt mit Russland zu unterstützen. Diese Maßnahmen wurden oft als notwendig angesehen, um die territoriale Integrität der Ukraine zu sichern und die russische Aggression abzuwehren. Allerdings gibt es erhebliche Zweifel an der Effektivität dieser Waffenlieferungen, da der ukrainischen Armee schlichtweg die notwendigen Soldaten fehlen, um diese Waffen effektiv einzusetzen.

Eines der größten Probleme, mit denen die ukrainische Armee konfrontiert ist, ist der akute Mangel an einsatzbereiten Soldaten. Die Ukraine hat Schwierigkeiten, genügend qualifizierte und erfahrene Truppen zu mobilisieren. In einem weiteren Versuch, mehr Soldaten zu rekrutieren, hat die ukrainische Regierung das Wehrpflichtalter auf 18 Jahre gesenkt (1). Diese Maßnahme zeigt jedoch eher die Verzweiflung als eine durchdachte Strategie.

Die jungen Rekruten, die nun eingezogen werden, sind oft erst 18 Jahre alt und haben kaum oder gar keine Erfahrung in militärischen Angelegenheiten. Die Ausbildung solcher jungen Soldaten erfordert nicht nur erheblichen zeitlichen Aufwand, sondern auch umfangreiche Ressourcen. In der aktuellen Krisensituation hat die Ukraine jedoch weder die Zeit noch die Mittel, diese Rekruten adäquat auszubilden. Dies bedeutet, dass viele dieser jungen Männer schlecht vorbereitet in den Kampf geschickt werden, was sowohl ihre Effektivität als auch ihre Überlebenschancen drastisch reduziert. Einfach ausgedrückt, werden 18-Jährige zu Kanonenfutter.

Die militärische Ausbildung ist ein komplexer und langwieriger Prozess. Sie umfasst nicht nur die technische Beherrschung der Waffen, sondern auch taktisches Verständnis, physische und psychologische Vorbereitung und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in einer militärischen Einheit. Eine unzureichende Ausbildung kann dazu führen, dass Soldaten die zur Verfügung gestellten modernen Waffensysteme nicht effektiv einsetzen können. Dies verringert nicht nur die militärische Schlagkraft der Armee, sondern erhöht auch das Risiko von Verlusten durch fehlerhafte Handhabung und mangelnde Koordination.

Die unzureichende Ausbildung kann zu einer geringeren moralischen und psychologischen Widerstandsfähigkeit der Truppen führen. Soldaten, die sich unzureichend vorbereitet fühlen, sind häufiger demoralisiert und weniger kampfbereit, was die Effizienz der gesamten militärischen Operationen untergräbt.

Angesichts dieser Probleme erscheint die Strategie der Waffenlieferungen an die Ukraine wenig sinnvoll. Ohne ausreichend ausgebildete Soldaten, die diese Waffen effektiv nutzen können, laufen diese Hilfen Gefahr, ins Leere zu laufen oder ein Mittel mit begrenztem Nutzen zu bleiben.