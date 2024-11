Warum uns ein Kanzler Merz direkt in den Krieg mit Russland führt

in

Der Wahnsinn der drei Ampeljahre, angefüllt mit dem toxischen Gemisch aus Zensur, Linksfaschismus, Kriegswahn und Verrat fast aller vor der Wahl statuierten Prinzipien, könnte durch einen CDU-Kanzlernachfolger Merz zum direkten Krieg mit Russland gesteigert werden. Da Deutschland keine konventionelle Verteidigungsfähigkeit hat – so der zuständige Minister Pistorius – wäre sehr schnell der Raketenkrieg an der Reihe. Alarmieren muss, dass sämtliche Einschätzungen der Berliner Altparteien zu Russland und dem US-Präsidentenamt falsch waren. Warum sollte die Ansicht dieser Politiker richtig sein, die Russen würden in Sachen Atomwaffeneinsatz nur Bluff liefern und die Amis uns schützen?

Alle russischen Warnungen wurden als „Bluff“ in den Wind geschlagen, bis es 2022 geknallt hat. Soll das bis zu den Atomwaffen fortgesetzt werden?

Niemand in der Welt hat jemals der russischen Supermacht ein „Ultimatum von 24 Stunden“ gestellt, nach dessen Ablauf mit Flugkörpern geschossen werde. Das aber machte Friedrich Merz von der angeblichen Christenunion im Bundestag am 11. Oktober 2024 so:

„Wenn (Russland) nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören …“



Wenn Deutschland die russischen Nachschubwege angreift, dann ist der Gegenschlag der Russen auf den Nachschublieferanten Deutschland das Nächstliegende. Es ist davon auszugehen, dass die Gegenseite notfalls Nägel mit (Atomspreng-) Köpfen liefern wird, die Berlin, Ramstein und weitere Militärzentren betreffen. Dann hätte man sich schon wieder in der Ernsthaftigkeit russischer Drohungen getäuscht und man fragt sich, welche Unzurechnungsfähigen es einem Friedrich Merz und seiner politischen Combo erlauben werden, uns in diesen Abgrund zu führen.