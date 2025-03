Warum macht sich Europa selbst irrelevant?

Von Paul Craig Roberts | Die Leser wollen wissen, warum der britische Premierminister und die europäischen Staats- und Regierungschefs – in Wirklichkeit Nicht-Leser, Irreführer, schlechte Staats- und Regierungschefs – einen Krieg mit Russland wegen der Ukraine wollen. Meine Antwort ist, dass sie das nicht tun.

Womit sollten sie in den Krieg ziehen? Laut den europäischen „Führern“ haben sie bereits alle ihre Waffen an die Ukraine geliefert und haben nichts, womit sie einen Krieg führen könnten. Die einzige Möglichkeit für Europa, der Ukraine Geld zu schicken, besteht darin, die EU-Zentralbank dazu zu bringen, Euro zu drucken, um sie der Ukraine zu schicken. Außerdem hängt die NATO-Streitkräftestruktur von den Vereinigten Staaten ab. Ohne die USA verfügt Europa nicht über eine Streitkräftestruktur, die einen Krieg unterstützen könnte. Trump hat einen Krieg mit Russland ausgeschlossen und Zelensky die Leviten gelesen. Wenn Putin nicht einen fantastischen Fehler macht, erwarte ich ein Ende des Konflikts.

Vielleicht geht es den europäischen Regierungen darum, dass sie, nachdem sie so viel Geld und Waffen in die Ukraine geschickt haben und behauptet haben, dass die Ukraine gewinnt und gewinnen würde, sagen können, dass Trump die Ukraine verraten hat, um sich vor der getäuschten europäischen Bevölkerung nicht zu verantworten. Sie können Trump dafür verantwortlich machen, dass der Ukraine und der NATO ein Sieg verwehrt wurde.

Das europäische Gerede von der Entsendung von „Friedenstruppen“ in die Ukraine ist unsinnig. Putin strebt eine Einigung an, ein abschließendes Ereignis, keinen Waffenstillstand mit europäischen „Friedenstruppen“. Trump kann keine Einigung erzielen, wenn er sich auf die Seite der EU gegen Putin stellt. Wenn Trump und Putin die „Friedenstruppen“ nicht akzeptieren, kann es nicht passieren.

Hier ist ein Gedanke. Für Trump ist Wirtschaftswachstum eine Frage der Chancen. Er sieht mehr Chancen in Geschäften mit Russland, Indien, China, dem Rest Asiens und Afrika als in Europa. Trump hat verstanden, dass es Sanktionen und der Einsatz des Dollars als Waffe waren, die BRICS und die Suche nach einer Alternative für Zentralbankreserven und internationale Zahlungen hervorgebracht haben. Um die Rolle des Dollars als Reservewährung zu retten, muss Washington mit dem Tyrannisieren aufhören. Trump will, wie Putin, Deals, die für alle funktionieren, keine Kriege. In einer Welt, in der der Dollar nicht als Waffe gegen andere Länder eingesetzt wird, ist BRICS nicht notwendig.

Trump sieht Zölle anders als indoktrinierte Ökonomen der freien Marktwirtschaft. Zölle verhindern nicht den Handel. Sie sorgen dafür, dass die Länder etwas haben, womit sie handeln können. Außerdem sind Zölle eine Steuer auf den Verbrauch, keine Steuer auf Produktionsfaktoren wie Arbeit und Kapital. Und wie ich betone, verhindern Zölle anstelle von Einkommenssteuern die Wiederauferstehung einer Form der Sklaverei, die 1913 eingeführt wurde, als die Regierung Teileigentum an der Arbeit jedes arbeitenden Bürgers erhielt.

Wir haben wenig zu verlieren, wenn wir Trump unterstützen und dafür sorgen, dass er sich auf seine Agenda konzentriert. Wir sollten die Probleme nicht um der Ukraine, Israels oder eines anderen nicht-amerikanischen Interesses willen verschärfen. Es gibt genügend unbewältigte Bedrohungen, wie die künstliche Intelligenz und die Schaffung und Freisetzung eines weiteren Virus, um Trumps Agenda aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Das Leben ist eine Herausforderung. Gute Entscheidungen zu treffen, ist eine schwierige Sache. Lassen Sie uns zur Abwechslung einmal versuchen, uns den wirklichen Herausforderungen zu stellen und gute Entscheidungen zu treffen. Trump hat uns eine Chance gegeben, die wir schon lange nicht mehr hatten. Seien Sie dankbar dafür.