Warum bereitet sich der Westen auf einen Krieg vor?

Von Paul Craig Roberts | Ein Ergebnis des gerade beendeten NATO-Gipfels ist die Entscheidung Deutschlands, US-Mittelstreckenraketen zu stationieren. Vor 2019, als Washington den INF-Vertrag kündigte, verhinderte der Vertrag eine solche Stationierung.

Der INF-Vertrag wurde am 8. Dezember 1987 von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow unterzeichnet und am 1. Juni 1988 ratifiziert. Der Vertrag war ein wesentlicher Bestandteil der Beendigung des Kalten Krieges. Reagan nannte den Vertrag einen “Schritt in Richtung einer sichereren Welt”.

“Der INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) von 1987 verpflichtete die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, alle ihre nuklearen und konventionellen bodengestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern zu eliminieren und dauerhaft abzuschaffen. Mit diesem Vertrag einigten sich die Supermächte zum ersten Mal darauf, ihre Atomwaffenarsenale zu reduzieren, eine ganze Atomwaffenkategorie abzuschaffen und umfangreiche Inspektionen vor Ort zur Überprüfung durchzuführen. Infolge des INF-Vertrags zerstörten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion bis zum Ablauf der Frist für die Umsetzung des Vertrags am 1. Juni 1991 insgesamt 2.692 Kurz-, Mittel- und Mittelstreckenraketen.”

Unter dem Vorwand, Russland sei schuld daran, stieg die Trump-Regierung aus dem Vertrag aus. Die Folge war, dass die mit dem INF-Vertrag eingeleitete nukleare Abrüstung zunichte gemacht und das Wettrüsten wieder aufgenommen wurde. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass der Rückzug Washingtons eine Folge davon war, dass die US-Atomindustrie die Profitquelle brauchte, die das Wettrüsten bot, und dass die Neokonservativen entschlossen waren, die Hegemonie der USA durch den Aufbau von Gewalt wiederzubeleben. Wenn Russland wirklich gegen den Vertrag verstoßen hat, hätte sich Trump darauf konzentrieren sollen, Russland zur Einhaltung des Vertrags zu bewegen, anstatt den Vertrag zu kündigen. Die Bemühungen mehrerer amerikanischer Präsidenten und sowjetischer Führer im 20. Jahrhundert, die Spannungen abzubauen und Vertrauen aufzubauen, wurden von Washington im 21. Jahrhundert zunichte gemacht.

Unabhängig davon ist klar, dass Washington sowohl Europa als auch Russland dazu drängt, sich auf einen Krieg vorzubereiten, und dass es sich selbst darauf vorbereitet. Der US-Senat hat sich dem Repräsentantenhaus angeschlossen und ein System zur Registrierung von Wehrpflichtigen geschaffen, mit dem eine Wehrpflichtigenarmee aufgestellt werden soll. Die Version des Senats schließt Frauen in die Wehrpflicht ein, wie es die Gleichbehandlung erfordert. Es ist klar, dass Washington eine größere Armee braucht, als eine Freiwilligenarmee bereitstellen kann.

Jetzt, da das Biden-Regime F-16 und Langstreckenraketen an die Ukraine liefert – Waffensysteme, von denen Biden sagte, dass sie den Ukrainern niemals zur Verfügung gestellt werden würden – und dazu noch Zielinformationen, ist es eindeutig Washingtons Absicht, den Krieg weiter auszuweiten, indem es ihn tief in zivile Gebiete Russlands trägt. Gleichzeitig nutzt Washington seine Nichtregierungsorganisationen in Georgien, um dort eine farbige Revolution zu inszenieren, um eine zweite Front gegen Russland zu eröffnen. Putins schleichender Krieg in der Ukraine hat Washington direkt in die Hände gespielt.

China steht im Mittelpunkt der Strategie Washingtons, Russland zu isolieren. Auf dem jüngsten NATO-Gipfel wurde China beschuldigt, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine “entscheidend zu befördern”. Durch die angebliche Lieferung von Rüstungsgütern an Russland wird China beschuldigt, “unsere Interessen, Sicherheit und Werte” in Frage zu stellen.

Ich hätte eine andere chinesische Antwort erwartet, als sie gegeben wurde. China hätte Washington/NATO sagen sollen: “Ihr habt den Konflikt ausgelöst, und eure Waffensysteme und französischen Truppen unterstützen den Konflikt und weiten ihn aus. Sie haben alle Bemühungen zur Beendigung des Konflikts blockiert, und dennoch wagen Sie es, uns die Verantwortung dafür zuzuschieben.”

Stattdessen leugneten die Chinesen jegliche militärische Unterstützung Russlands.

Dies ist eine äußerst schwache Reaktion. Sie lässt vermuten, dass die russisch-chinesische Zusicherung einer “unbegrenzten Partnerschaft” nur Worte sind. Eine angemessene Antwort Chinas wäre gewesen: “Wir erwägen die Entsendung von 500.000 unserer besten Soldaten, die unter russischem Kommando in der Ukraine dienen sollen, und haben eine weitere Million Männer zur militärischen Ausbildung einberufen.

Eine Antwort wie diese würde den Konflikt beenden, bevor der dämliche hegemoniale Westen uns alle in einen Vernichtungskrieg stürzt.

In der aufgezeichneten Geschichte gibt es nur sehr wenige kompetente zivile und militärische Führer. Alexander der Große, Konstantin, Karl Martell, Karl der Große, der Herzog von Marlborough, Robert E. Lee. Solche Männer gibt es heute nicht, aber die Waffen sind viel schrecklicher. Außerdem zielt der moderne Krieg auf Zivilisten und zivile Infrastrukturen ab, wie es die Israelis in Gaza tun. Das Ziel besteht weniger darin, eine gegnerische Armee zu besiegen, sondern vielmehr darin, die Fähigkeit des Gegners zur Kriegsführung auszuschalten.

In Europa gibt es keine Kriegerklasse mehr. Die männlichen europäischen Ethnien werden von ihren eigenen Regierungen und von den von den europäischen Regierungen bevorzugten Einwanderern so sehr unterdrückt, dass die Verteidigungsminister Europas Frauen sind. Wofür soll ein weißer ethnischer europäischer Mann kämpfen?

In den USA kommt die kämpfende Truppe seit jeher aus den Südstaaten. Aber was haben diese traditionellen Amerikaner, diese Militärfamilien, erlebt? Sie haben erlebt, wie alle Namen aus den Südstaaten aus den Militärbasen gestrichen wurden. Sie haben erlebt, dass ihre Beförderungen auf Eis gelegt wurden, während Homosexuelle, schwarze Frauen und Transgender, die sich über ihr eigenes Geschlecht nicht im Klaren waren, befördert wurden. Von solchen Leuten Befehle entgegenzunehmen, ist nicht die Vorstellung eines Südstaatlers vom Militär. Die Rekrutierung ist also zusammengebrochen.

Es gibt so wenige Menschen, die bereit sind, für Amerika zu kämpfen, dass der Kongress Vorschläge unterbreitet, Einwanderer zu rekrutieren, die mit der Staatsbürgerschaft bezahlt werden, wenn sie für die amerikanische Hegemonie kämpfen.

Amerika ist an dem Punkt angelangt, den Rom erreicht hat. Als das römische Militär deutsch war, wurden die Deutschen zu Kaisern. Die Deutschen leisteten im Vergleich zu den dekadenten Römern recht gute Arbeit, aber das Reich wurde durch seine internen Konflikte erschöpft und brach zusammen.

Vielleicht ist es der Zusammenbruch des Westens, auf den Putin und Xi setzen. Warum sollte man sich die Mühe machen, Leute zu bekämpfen, die damit beschäftigt sind, sich selbst zu zerstören.