Wales: Richterin lässt Vergewaltiger frei und verurteilt X-Nutzer zu 20 Monaten Haft

Wales. Richterin Tracey Lloyd-Clarke geriet 2024 in die Schlagzeilen, weil sie einen verurteilten Vergewaltiger von einem 14-Jährigen Mädchen aufgrund angeblicher Haftüberfüllung freigelassen hatte. Nun hat sie den X-Nutzer David Morgan zu 20 Monaten Haft verurteilt. Er soll sich rassistisch geäußert und den Holocaust relativiert haben. Unter anderem geht es um diesen Post:

If you’re a White dude apologizing forsaying nigger you’re a faggot Übersetzung: „Wenn du als weißer Typ dafür um Verzeihung bittest, das N-Wort gesagt zu haben, dann bist du eine Schwuchtel.“