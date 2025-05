Waffen statt Worte? SVP fordert bewaffnete Neutralität für die Schweiz!

In einer aktuellen Medienmitteilung der SVP lässt die Partei keinen Zweifel: Wer die Sicherheit der Schweiz stärken will, muss sich klar zur bewaffneten Neutralität bekennen. Ein Bekenntnis, das nicht nur rhetorisch gemeint ist – sondern ganz konkret mit mehr Investitionen in Armee, Milizsystem und Versorgungssicherheit verknüpft wird.

Die SVP sieht die Neutralität zunehmend unter Beschuss – durch internationale Organisationen, politische Gegner im Inland und eine zunehmend „unselbstständige“ Aussenpolitik. Die Partei will zurück zur bewaffneten Eigenständigkeit: Keine Teilnahme an Sanktionen, keine Einmischung in fremde Konflikte, aber maximale Verteidigungsbereitschaft auf eigenem Boden.

Der Aufruf ist deutlich: Statt „wertebasierter Aussenpolitik“ braucht es laut SVP wieder realpolitische Sicherheitspolitik – mit Betonung auf real. Während linke und grüne Kräfte die Schweiz in internationale Abhängigkeiten treiben würden, will die SVP den Sonderweg sichern: neutral, selbstbewusst – und bewaffnet.