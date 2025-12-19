Wärmepumpen-Wahn Revival: Grüne treiben Bürger in die Zwangsumrüstung

Berlin – Die Grünen starten den nächsten ideologischen Angriff auf private Heizsysteme. Mit der neu aufgelegten „Wärmepumpenoffensive“ wollen sie ihre gescheiterte Heizungsagenda wiederbeleben und weiterhin die 65-Prozent-Vorgabe im Gebäudeenergiegesetz durchdrücken, wie aus einer Bundestagsmeldung (hib) hervorgeht.

Was als „Technologiesprung“ verkauft wird, ist in Wahrheit ein staatlich verordneter Umerziehungs- und Umrüstungsboom, der Millionen Hausbesitzer unnötig zur Kasse bittet. Die Grünen zeigen einmal mehr: Ihre Priorität ist nicht die Freiheit der Bürger, sondern die Durchsetzung grüner Dogmen – koste es, was es wolle.

Eigentum wird in diesem grünen Plan zum Luxus, der nur noch mit teuren Wärmepumpen zu „retten“ ist, egal ob technisch sinnvoll oder finanziell tragbar. Wer sich dem grünen Kurs widersetzt, wird indirekt bestraft durch Wertverlust, höhere Nebenkosten und regulatorischen Druck.

Der Wärmepumpen-Wahn ist nicht gescheitert, sondern wird jetzt in einer neuen Runde fortgesetzt – diesmal ohne klare politische Führung, aber mit dem gleichen Ergebnis: Mehr Staat, mehr Zwang, mehr Kosten für die Bürger.