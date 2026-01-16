„Wählerbetrug!“ – Alice Weidel zerlegt Merz und die CDU bei ServusTV

Im Interview bei ServusTV hat AfD-Chefin Alice Weidel mit der Union abgerechnet. In der Sendung „Klartext Deutschland“ wirft sie CDU-Chef Friedrich Merz offenen Wählerbetrug vor und spricht von „Wahlverbrechen statt Wahlversprechen“. Die Aussagen sind deutlich – und sie treffen einen wunden Punkt der deutschen Politik.

Weidel kritisiert, dass die CDU im Wahlkampf Positionen der AfD kopiere, diese nach der Wahl jedoch vollständig über Bord werfe. Grenzschutz, Migration, Energiepolitik – alles werde angekündigt, nichts umgesetzt. Besonders scharf fällt ihre Abrechnung mit den angeblichen Grenzkontrollen aus: Laut Weidel würden lediglich rund zwei Prozent der Migranten tatsächlich zurückgewiesen. Der Rest komme weiterhin ungehindert ins Land, während die Regierung Handlungsfähigkeit nur simuliere.

Auch die Energiepolitik nimmt Weidel ins Visier. Die Abschaltung der Kernkraftwerke bezeichnet sie als ideologisch motivierten Irrweg, der Industrie, Mittelstand und Verbraucher massiv schade. Hohe Strompreise, steigende Insolvenzen und Produktionsverlagerungen seien direkte Folgen politischer Fehlentscheidungen. Deutschland zerstöre seine wirtschaftliche Basis freiwillig, während andere Länder auf Versorgungssicherheit setzen.

Ein zentrales Thema ist zudem die sogenannte „Brandmauer“ gegen die AfD. Weidel nennt sie offen undemokratisch und sieht darin eine gezielte Ausgrenzung von Millionen Wählern. Nicht politische Inhalte, sondern Machtinteressen würden darüber entscheiden, wer regieren dürfe. Gleichzeitig betont sie, die AfD sei jederzeit regierungsfähig und verfüge über ausreichend Fachpersonal.

Auch außenpolitisch schlägt Weidel ungewohnt klare Töne an. Deutschland müsse wieder zu einer realistischen Interessenpolitik zurückfinden, Gespräche mit Russland aufnehmen und sich aus der einseitigen Abhängigkeit von den USA lösen. Die Zerstörung von Nord Stream sei ein Symbol dafür, wie deutsche Interessen geopfert wurden. Sanktionen träfen vor allem die eigene Bevölkerung, nicht die politischen Entscheider.

Zur Debatte um ein mögliches AfD-Verbot sagt Weidel, es handle sich um ein politisches Einschüchterungsinstrument ohne rechtliche Substanz. Wer mit Verboten drohe, habe die argumentative Auseinandersetzung längst verloren. Dass große Teile der Medien diese Linie unterstützten, sei Teil des Problems.

Das Interview macht deutlich: Weidel positioniert die AfD als einzige echte Opposition gegen ein politisches Kartell aus Regierung und Union. Während Merz markige Worte liefere, setze er in der Praxis die Politik der Ampel fort. Für viele Wähler dürfte genau das der Kern des Vorwurfs sein – und der Grund, warum der Begriff „Wählerbetrug“ zunehmend verfängt.