Von der Nordstream- zur Gundremmingen-Sprengung – ist das alles „eine Handschrift“?

Zufall? Nein. Zuerst beschließen die Berliner Ampelisten unter dem Druck der grünen Kriegs- und Suizidtreiber den Ausstieg Deutschlands aus allem, was Energie verlässlich und bezahlbar macht. Anschließend fliegen reihenweise konventionelle Kohle- und Gaskraftwerke in die Luft als hätten wir wieder den Bombenkrieg, wird unsere Energieaorta „Nordstream“ gesprengt und stürzen als Krönungsmesse die Kühltürme der Kernkraftwerke Grafenrheinfeld und Gundremmingen zusammen. Seit Adolf Hitlers Zeiten ist in Deutschland noch nicht soviel an Industrieanlagen und Kraftwerken zerstört worden wie durch den Merkelismus und den katastrophalen Graichen-Habeck-Clan im Wirtschaftsministerium. Zyniker warten auf die erneute Sprengung der Möhnetalsperre, da sie aus grünroter Sicht zu viele Biotope unter Wasser setzt.

Kennzeichen der Dynamit-Orgien gegen Deutschland: Macht kaputt, was uns noch nützt

Wie kann man intakte Milliardenwerte einfach in die Luft jagen? Mal bei Churchills und der Royal Air Force-Erben nachfragen. Hilfsweise kann man Psychiater interviewen zur Massenpsychose grünroter Parteien und ihrer nicht therapierbaren Zerstörungsmanie.

Jetzt sollen auch noch die Gasleitungen rausgerissen werden!

Damit nicht genug, sollen auch noch unsere halbe Million Kilometer Gasleitungen – die Basis unseres Wohlstandes – herausgerissen werden. Im Schlepptau der Autoaggression der Woke-Parteien gegen die eigenen Bürger ist Österreich. Dessen Energieunternehmer Thomas Eisenhuth geht im unentbehrlichen Kontrafunk brutal zur Sache. Im einem Interview zieht er die Faktenlage blank (hier, ab Minute 10:00), die uns nicht nur verarmen, sondern in Richtung dritte Welt abrutschen lassen wird – aber mit dem reinem moralischen Gewissen, die unhaltbare Situation in Weltraum und Milchstraße verbessert zu haben.

Fazit: Von US-Präses Biden, seinem Einbläser Blinken über Habeck zu Merz: Wenn Deutschland kaputtgeht, rügt und fragt man nicht nach den Sprengmeistern, sondern folgt den Ideen der Globalisten und ihrer One-World-CO2-Story, die vor dem wissenschaftlichen Aus steht. Die Frage ist, ob Deutschland vorher oder nachher kollabiert. Eins von beiden ist sicher.