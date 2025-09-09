Von der Leyen im Kriegswahn: FPÖ fordert Rücktritt!

Im EU-Parlament flogen heute die Fetzen: Die freiheitliche Europaabgeordnete Petra Steger rechnete frontal mit Ursula von der Leyen ab. Der Auslöser waren deren Gedankenspiele über EU-Bodentruppen in der Ukraine. Steger fragte direkt: „Frau von der Leyen, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Wollen Sie Europa in den Krieg ziehen?“ – ein klarer Angriff auf die selbsternannte „Kriegs-Kommissionspräsidentin“.

Mit scharfen Worten geißelte Steger den Plan, über 10.000 Soldaten als angebliche „Friedenstruppen“ zu entsenden – eine offene Provokation Moskaus und ohne Rückhalt selbst bei engsten Partnern. Weder der deutsche Verteidigungsminister noch der US-Präsident stünden hinter diesem Vorhaben. Für Steger sind diese Truppen genauso fiktiv wie die Märchen von GPS-Angriffen oder von der Leyens angeblicher Führungsrolle in der Welt.

Die FPÖ-Politikerin erinnerte zudem an die endlosen diplomatischen Peinlichkeiten: Mal werde die Kommissionschefin in Handelsfragen über den Tisch gezogen, mal sitze sie in Washington sprichwörtlich vor verschlossenen Türen, während andere die wichtigen Gespräche führen. Ihre Bilanz: von der Leyen blamiere Europa auf internationaler Bühne und werde auch bei künftigen Friedensverhandlungen draußen bleiben – weil sie schlicht niemand mehr ernst nehme.

Steger zog den Schlussstrich: Wer Europa als Friedensprojekt erhalten wolle, dürfe sich keine Kriegstreiberin an der Spitze der EU leisten. Von der Leyens Rücktritt sei längst überfällig – bevor „vom Friedensprojekt Europa nur noch ein Trümmerhaufen“ bleibe.