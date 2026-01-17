Vollkommen irre: Trump droht Grönland-Verweigerern mit Strafzöllen

Das Pamphlet sollte sich jeder einmal zu Gemüte führen, der immer noch glaubt, Donald Trump sei angetreten, um gegen den „Deep State“ zu kämpfen und den „Sumpf auszutrocknen“, sowie keine weiteren Kriege mehr anzufangen.

Übersetzung ins Deutsche:

Wir haben Dänemark und alle Länder der Europäischen Union sowie andere Länder über viele Jahre hinweg subventioniert, indem wir ihnen keine Zölle oder andere Formen der Vergütung berechnet haben. Nun, nach Jahrhunderten, ist es an der Zeit, dass Dänemark etwas zurückgibt – der Weltfrieden steht auf dem Spiel! China und Russland wollen Grönland, und Dänemark kann dagegen nichts ausrichten. Derzeit verfügen sie als Schutz über zwei Hundeschlitten, einer davon wurde erst kürzlich hinzugefügt. Nur die Vereinigten Staaten von Amerika, unter PRÄSIDENT DONALD J. TRUMP, können in diesem Spiel mitspielen – und das sehr erfolgreich! Niemand wird dieses heilige Stück Land antasten, zumal die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten und der Welt insgesamt auf dem Spiel steht.

Zu allem Überfluss sind Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Finnland nach Grönland gereist – aus unbekannten Gründen. Dies ist eine sehr gefährliche Situation für die Sicherheit, den Schutz und das Überleben unseres Planeten. Diese Länder, die dieses äußerst gefährliche Spiel spielen, haben ein Risikoniveau geschaffen, das nicht tragbar oder nachhaltig ist.

Daher ist es zwingend erforderlich, dass zum Schutz des globalen Friedens und der Sicherheit starke Maßnahmen ergriffen werden, damit diese potenziell gefährliche Situation schnell und ohne Zweifel beendet wird. Ab dem 1. Februar 2026 wird auf alle oben genannten Länder (Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Finnland) ein Zoll von 10 % auf sämtliche Waren erhoben, die in die Vereinigten Staaten von Amerika geliefert werden. Am 1. Juni 2026 wird dieser Zoll auf 25 % erhöht. Dieser Zoll ist fällig und zahlbar, bis eine Einigung über den vollständigen und totalen Kauf Grönlands erzielt ist.

Die Vereinigten Staaten versuchen seit über 150 Jahren, diese Transaktion durchzuführen. Viele Präsidenten haben es aus gutem Grund versucht, doch Dänemark hat stets abgelehnt. Jetzt jedoch, aufgrund der „Goldenen Kuppel“ und moderner Waffensysteme – sowohl offensiv als auch defensiv –, ist der Bedarf an einem ERWERB besonders wichtig. Derzeit werden Hunderte Milliarden Dollar für Sicherheitsprogramme im Zusammenhang mit „der Kuppel“ ausgegeben, einschließlich des möglichen Schutzes Kanadas. Dieses äußerst brillante, aber hochkomplexe System kann sein maximales Potenzial und seine höchste Effizienz nur erreichen – aufgrund von Winkeln, Maßen und Grenzen –, wenn dieses Land darin einbezogen wird.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind umgehend zu Verhandlungen mit Dänemark und/oder jedem dieser Länder bereit, die so viel aufs Spiel gesetzt haben, trotz allem, was wir über so viele Jahrzehnte für sie getan haben, einschließlich maximalen Schutzes.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

DONALD J. TRUMP

PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA