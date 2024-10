Volkswagen: Drei Werke müssen schließen – und das ist erst der Anfang

Volkswagen plant laut Medienberichten die Schließung von mindestens drei seiner Werke in Deutschland. Grund hierfür seien die steigenden Kosten. Als besonders gefährdet gilt laut Betriebsrat das Werk in Osnabrück, doch alle müssten zittern, denn auch betriebsbedingte Kündigungen in großer Zahl seien geplant. Wer bleiben darf, muss saftige Gehaltskürzungen hinnehmen.

Zehntausende Arbeiter und Angestellte würden so an den verschiedenen Standorten in die Massenarbeitslosigkeit geschickt. „Niemand von uns hier kann sich noch sicher fühlen“, wird Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo zitiert. „Das ist der Plan des größten deutschen Industriekonzerns, in seiner Heimat Deutschland den Ausverkauf zu starten!“