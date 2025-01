Volksbank kündigt AfD Konten

Bis zum 23. Februar ist nicht mehr lang und da mutet es nicht wie ein Zufall an, dass gerade jetzt die Volksbank offenbar reihenweise Konten der AfD gekündigt hat. So kurzfristig wird es der Partei kaum möglich sein, den Kündigungen mit rechtlichen Schritten entgegen zu wirken. Wenn nun Monate später die Gerichtsbarkeit zum dem Urteil käme, dass dieses von der AfD beklagte Debanking nicht rechtmäßig sei, ist der Schaden dennoch angerichtet. Und darauf kommt es in diesem Fall offenbar an.

Debanking ist Wahlkampf der besonderen Art: Die Volksbank Düsseldorf Neuss kündigt der AfD Düsseldorf kurzerhand die Konten – mitten in der heissen Phase des Bundestagswahlkampfes 2025! Und wir sind nicht die einzige AfD Gliederung, die von diesem Debanking in NRW betroffen ist! pic.twitter.com/x8SzCN4QAs — Die Alternative für Düsseldorf (@AfDDuesseldorf) January 17, 2025