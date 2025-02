Volksabstimmung über Migration?

Sahra Wagenknecht, die Jeanne d’Arc der SED, ruft nach einer Volksabstimmung über die Migrationspolitik. Ein Schelm, wer dabei an populistische Manöver denkt! Während die rechtliche Grundlage für solch eine Abstimmung in Deutschland fehlt, fordert sie dennoch, die Zuzugszahlen drastisch zu senken – zurück zu den goldenen Nullerjahren mit maximal 50.000 Zuwanderern pro Jahr. Blablabla.

Was ist, wenn die Mehrheit, käme es zu so einem Entscheid, die Herrschaft des Unrechts fortsetzen und die Deutschen weiterhin dem Völkermord preisgeben will? Deutschland heißt auf gut Deutsch, „das Land, in dem die Deutschen wohnen, in dem Deutsch gesprochen und deutsche Kultur gepflegt wird“. Wer das zur Disposition stellt, steht schon beiden Füßen am Abgrund der Selbstaufgabe.