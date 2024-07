Viktor Orbán checkt Frieden in Moskau: Nato- und EU-Kriegshetzer toben, die Rheinmetall-Aktie knickt ein

Es ist seit 2022 klar: Wenn der Westen unter Anführung eines von den Nato-Regierungschefs ehrfürchtig angebeteten Tattergreises diesen Krieg verliert, steht man vor dem größten menschlich-wirtschaftlich-finanziellen Scherbenhaufen seit Adolf Hitler. Denn zu keiner Zeit wurde die Verschuldung Deutschlands so steil erhöht, wurden Kriegskredite in dreistelliger Milliardenhöhe – im wahrsten Sinne des Wortes: – verpulvert und die einseitige Abhängigkeit von einem Land in Sachen Sicherheit und Energieversorgung so zementiert wie von der Ampelregierung unter Anfeuerung durch die “oppositionelle” Christenunion des Black-Rockers Merz.

Die unverantwortliche Kriegspolitik der Altparteien mit dem Zwischenergebnis

der Deindustrialisierung, Überschuldung und Geldverschwendung in alle Welt

der galoppierenden – kleingerechneten – Inflation,

des Zinsraubes an den Sparern,

des innenpolitischen Zensur-Totalitarismus,

der flächendeckenden Hausdurchsuchungen,

der politisch veranlassten Gerichtsprozesse wegen “Folksverhetzung” -sic-,

der Kontenkündigungen für nicht regierungsfolgsame Medien und Kritiker,

der katastrophalen Sicherheitslage und

eines Endlos-Horrorkabinetts als Zukunftsperspektive

schafft für Ältere die fatale Erinnerung an die Nach-Hitlerzeit: “Schon wieder alles kaputt!”.

Wie im Berlin von 1943 steckt man den Kopf in den Sand, ruft nach (Taurus-) Wunderwaffen

Je mehr sich zeigt, dass es der größte US-Nato-Schwachsinn war, die Russen mit mit einem beispiellosen Waffenaufmarsch ausweglos an die Wand zu drücken, bis es knallte, desto größer ist das Fracksausen vor dem Unausweichlichen – dem Stopp oder dem Zusammenbruch der Kriegerei. Denn eine Atommacht, der es um Alles geht, kann man nicht besiegen. Man kann allenfalls mit ihr im nuklearen Inferno untergehen und das vom Kaminzimmer des Weißen Hauses aus betrachten lassen. Kurz vor diesem Punkt dürften wir jetzt sein, da der Verwalter des Roten Atombombenknopfes kaum noch Herr seiner Sinne zu sein scheint und keinen Autoführerschein mehr bekäme, was die Politiker, Staats- und Jubelmedien in Deutschland so lange unter dem Tisch gehalten haben, bis es jedermann selbst sehen konnte.

Jeder Friedenssucher wird gebrandmarkt. Auch im Deutschland der Jahre 1941-45 durfte niemand das Wort “Frieden” in den Mund nehmen

Wenn Viktor Orbán in dieser katastrophalen Situation in Kiew und Moskau einen Weg zum Frieden auslotet, ist das der höchsten Anerkennung wert (hier) – auch wenn die Hochfinanz, die Internationalisten und die Waffenindustrie alles an Medien und Politikern dagegen aufmarschieren lassen werden. Orbán scheint der Last man standing im Westbündnis zu sein, der klar sehen kann und Mark in den Knochen hat.

Interessant: Die Aktie des Panzerherstellers Rheinmetall knickte am Tage des Orbán-Besuches in Moskau um 3,7 % ein, nachdem sie sich ihr Kurs in den letzten drei Jahren – sage und schreibe – verfünffacht hatte…

Also: Viel Erfolg Viktor Orbán!