Vielfliegerin Baerbock & Ampelisten: Wir sollen arbeiten und nicht in Urlaub fliegen

Unvergessen: Außenministerin Bearbock wollte nach dem EM-Fußballspiel in Frankfurt den kurzen Hüpfer nach Luxemburg nicht mit dem Dienstwagen zurücklegen, startete gegen Mitternacht “im öffentlichen Interesse” (sic) mit dem Regierungsflugzeug und riss Millionen aus dem Schlaf. (Mit einem zweiten Flugzeug machte Kanzler Scholz das Gleiche in Richtung Berlin). Der Bärbock-Pilot konnte kaum die Klappen und das Fahrwerk einfahren, da mussten sie im Anflug auf Luxemburg schon wieder raus und Hunderttausende Luxemburger “im deutschen Interesse” aus dem Schlaf reißen. Dieses kleine, aber repräsentative Beispiel für die exzessive Fliegerei der Berliner Ampelisten taucht die Feststellung des irischen Linienchefs Eddie Wilson in ein besonders ärgerliches Licht:

“Infolge der hohen staatlichen Steuern und Gebühren sowie des ‘Hochpreis-Monopols der Lufthansa’ zahlen die deutschen Bürger die höchsten Flugpreise in Europa” (hier).

Mit diesen Preisen soll uns der Erholungsflug versaut werden. Wir haben nicht nur längere Lebensarbeitszeiten und einen späteren Rentenbeginn als Frankreich, Italien und weitere von uns mitbezahlte Südländer, sondern auch eine geringere Rentenquote am Ende des Berufslebens und wesentlich weniger Wohneigentum. Wir arbeiten wie die Verrückten, zahlen die höchsten Abgaben und die Koalition verschleudert unser Geld. Wer sich trotz Rekordinflation und dem Zinsraub der Zentralbank noch einen Flug in den Urlaub leisten will, muss bis zum Taschenboden durchgreifen. Das ist kein unabwendbares Schicksal, sondern der Tatsache zuzuschreiben, dass die Preise von den fluggeilen Ampelisten künstlich überbläht werden. Genau so wie die völlig überhöhten Gaspreise (siehe USA), die Benzinpreise , die Strompreise und so weiter. Wir werden ausgenommen wie die Weihnachtsgänse – mit einem Unterschied: Die hätten noch davonfliegen können. Wir nicht.