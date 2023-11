Verfassungsbruch und Regierungspleite: Weg mit Krieg und Klimascheiss und her mit Frieden und russischer Energie!

Seit Beginn der katastrophalen Ampelregierung, die vor 2021 mit Frieden geworben und nach der Wahl Russland “Krieg und Ruin” ansagte (Bearbrock), ist Deutschland auf dem USA-betriebenen Rüttelsieb: Vasallenschaft, Wirtschaftsruin, Geldentwertung, Zins- und Rücklagenraub bei Sparern und Anlegern und die Umwidmung des Staates in ein allgemeines Weltwohngebiet mit Aufnahme und Vollversorgung von Millionen Einwanderern passen allesamt in die Vorteilsliste unserer großartigen Globalisten und Wertehalter dies- und jenseits des Atlantiks. Noch nie gab es in Deutschland einen derartigen Absturz. Die zu nennende Firma tut mir leid, aber man wird an den Eurowings-Flug des suizidalen Piloten mit Aufschlag in den Alpen erinnert und fragt sich nur noch, ob ein Hochziehen über den Alpenkamm noch möglich ist oder die Maschine das nicht mehr schaffen kann.



Alles, was wir erleben, ist mutwillig vom Zaun gebrochen. Nichts war “Schicksal”.

Selbst der ehemals größte Einwanderungs- und Merkelförderer läuft auf Umkehrschub und testiert die Pleite von Politik und Regierung (hier). Es ist höchste Zeit die Infantilpolitik der Verfolgten der CumEx-Skandale, Kinderbuchautoren und ex-Pleitiers zu beenden und zur Realpolitik zurückzufinden. Wobei völlig unklar ist, welche Leute aus den Einheitsparteien im Bundestag dazu in der Lage wären. Black-Rock Bellizist Merz wohl kaum.

Alles, was wir heute erleben, ist künstlich gemacht: Nummer Eins, stellvertretend für viele: Die grundstürzende Klimaklamotte mit der völlig unwissenschaftlichen Focussierung auf einen Parameter – das CO2 – in einem höchst komplex ablaufenden Geschehen. Diese Glaubenslehre muss stillgelegt werden. Die von Merkelisten und dem Scholzismus samt den Grünen angehimmelte Klima-Kindergöttin Greta ist schon abgewrackt und ihre kindische Heilslehre sollte westlich von Fatima ins Meer versenkt werden.

Der Stopp der billigen russischen Energie wurde von Dr. Habeck aktiv verfügt

Das miserable Ampelschauspiel, alle energie-, einwanderungs- und kriegspolitischen Fehler mit astronomisch hohen Krediten zuzuwerfen, funktioniert auf Karlsruher Geheiß nicht mehr. So werden die kaum noch bezahlbaren Folgen in voller Wucht bei allen Ladentheken, Tankstellen und Lastschriftabbuchungen durchschlagen: Ein Kanzler, der den Benzinpreis gar nicht kennt und eine SPD-Vorsitzend*Innende mit gut 20.000 Euro Bezügen im Monat merken das natürlich nicht und möchten einfach weiter machen.

Die Bevölkerung ist aufgerufen, Stopp zu gebieten – gleich am kommenden Samstag um 13 Uhr vor dem Brandenburger Tor (hier) – und den ferngesteuert Erscheinenden in den Arm zu fallen. Sie sind es, die uns alles eingebrockt haben. Wenn ein Habeck so dahersagt russische Energie “stehe nicht mehr zur Verfügung”, so ist das nicht untertänig von den Staatsfunker*Innenden zu schlucken, sondern zu ergänzen “weil Sie, Herr Habeck, die Zertifizierung der unter Druck stehenden Nordstream II – Pipeline selbst abgebrochen und die Lieferung damit blockiert haben. Die Russen würden auch heute noch liefern”. Doctor Habeck hat laut Julian Reichelt eine besondere mathematische Begabung für den Dreisatz: Er macht drei Fehler in nur einem Satz. Mit solchen Rechenkünstlern im Amt, das Milliarden bewegt, kann nur ein Absturz die Folge sein.

Für weitere Ampel-Operationen am offenen Herzen ist weder Zeit noch Gelegenheit. Habecks “Dreisatz mit drei Fehlern in einem Satz” ruinieren uns

Kurzum: Der Krieg gegen Russland muss beendet werden, weil er für uns ein massiver, nicht endender Aderlass ins Nichts ist, Hunderttausende zu uns einwandern lässt und Hunderttausende tötet. Die verlässliche und saubere russische Energie muss wieder her, um unseren Geldwertverfall und die künstlich volkserzieherische Überhöhung der Energiepreise zu stoppen. Es kann nicht länger toleriert werden, dass Dick & Doof Parteien führen und ohne Ahnung in der Sache an Schicksalsentscheidungen mitwirken.

Wir brauchen Neuwahlen. Und wenn es die Wähler dieses Mal wieder versemmeln, ist Feierabend.