Bundeswehr restlos marode: Schluss mit der Infantilpolitik und Rückkehr zum Frieden mit Russland!

Die kindische Politik in Deutschland und anderen westlich-woken Ländern erstreckt sich nicht nur auf Greta- und Louisa-getriggerten Schwachsinn wie Klimarettung durch Fleischverzicht, Gender und feministische Fossilreduktion, sondern auch auf wichtige Gebiete, wo Infantilität bedrohlich ist: Die auswärtige Energiezufuhr abzuschnüren, die inländische zu kappen oder die paar Waffen, die noch schießen, ins Ausland abzugeben und den Russen gleichzeitig Krieg und Ruin zu erklären. Nicht infantil, sondern kriminell würden manche Leute das nennen.



Wenn man sich nicht verteidigen kann, erklärt man einer Atommacht nicht Krieg und Ruin

Jeder halbwegs Informierte weiß seit Jahren, dass die Bundeswehr von Frauen geführt wurde, die teilweise keine Dienstgrade kannten, beim Gewehr weder wussten, wo vorne noch hinten ist und keinerlei Einschätzungsvermögen für die Anschaffung und Unterhaltung von Kampfsystemen mitbrachten. Sie wussten, dass die Fotografen sie aus der Froschperspektive abzulichten hatten und tippten offensichtlich nach dem Zufallsprinzip auf einen der Dutzende Lobbyisten, die ihnen die Raketen und Geschosse wie Staubsaugervertreter aufschwatzten. Entsprechend katastrophal waren die Ergebnisse: Schon 2014 schrieb der kreuzbrave “Focus“: “Die Hälfte der Helikopterflotte der Marine ist nicht einsatzbereit. Die Luftwaffe hat nur neun funktionierende Kampfjets. Der ehemalige Wehrbeauftragte Reinhard Robbe erklärt: Die Bundeswehr ist ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen”.

Wenn sich der Herr Pistorius heute hinstellt und drastische Mängel beklagt, so ist das nur noch lächerlich

Gleichwohl stellt sich der Herr Pistorius heute hin und sagt, wir hätten kaum noch Waffen und verfeuert gleichzeitig den Restbestand in auswärtige Kriege. Wie kann man so verantwortungslos sein, wegen einer von dutzenden Erbauseinandersetzungen früherer Sowjetrepubliken um Landesgrenzen, die uns keinen Deut angehen, unsere friedliche Koexistenz mit Russland in die Luft zu jagen? Ich habe es schon gelegentlich geschrieben: Die Männerfreundschaft zwischen Putin und Schröder hat uns mehr Wohlstand und Sicherheit gewährt als die aggressive Kriegsmaschinerie der USA samt Nato mit tausenden Atombomben auf über 700 Stützpunkten in ihren kaputt bombardierten Ländern, die lächelnd unsere Energie-Aorta durchschneiden und uns anschließend am ausgestreckten Arm verhungern lassen können.

Weder konfuse Anfängerinnen mit feministischer Großmannssucht, noch die Verkettung mit den USA hilft uns aus diesem Schlamassel

Es gibt nur einen vernünftigen Weg: Weg mit diesem Krieg, Einfrieren aller Kampfhandlungen wie im Koreakrieg und Stop unseres Waffen- und Geldverschenkens. Kompanien von Diplomaten statt Brigaden von Soldaten werden gebraucht. Schluss mit der affigen Weltmacht-Großkotzigkeit in Kanzleramt, Ministerien und Berliner Altparteienbüros. Wir müssen uns auf uns selbst besinnen. Die Lösung liegt nicht in der sinnlosen Aufrüstung, sondern der Fortsetzung der Friedenspolitik des SPD-Nobelpreisträgers Willy Brandt, dessen un- bis halbgebildete Urenkel in der Parteizentrale mit seiner dortigen Statue nicht mehr zu verbinden wissen als dass man sie gelegentlich abstauben muss.

Saldo: Als erstes ist den Amis und ihrer weltweiten “Mordzentrale Ramstein” in den Arm zu fallen und der Stopp der deutschen Waffenlieferungen zu verfügen. Anschließend sollten wir unser Land vor dem Absturz retten, indem wir die billige und klimafreundliche Gasversorgung aus Russland und die förderlichen Beziehungen zu dem entfernten Nachbarn wieder herstellen. Von den EU-Partnern sollten wir uns nicht weiter scheuchen lassen, denn die werden wir nie zufriedenstellen. Die werden stets auf uns schimpfen, egal, ob in Krieg oder Frieden und egal, ob sie Hunderte oder Tausende Milliarden von uns bekommen haben. Ziehen wir den ganzen Zirkus besser im Frieden durch, statt ständig längs der Atomkriegsschwelle zu stolpern.