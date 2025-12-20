Verbrenner-Verbot und Industrietod: Söder hört den Schuss erst, wenn das Gewehr bereits verrostet ist

Wer glaubte, mit Frau Merkels Abgang gerate die Kindergarten-artige Politik in Berlin und Brüssel auf den absteigenden Ast, sieht sich durch die Obergouvernante der EU, Frau von der Leyen, eines anderen belehrt: Die Infantilpolitik wird immer schlimmer – und ihre Exponenten immer dümmer. Wer sich heute den bayerischen Selbstdarsteller Söder und seinen traurigen Adlatus Aiwanger anhört, kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. In Bayern sind zwei der vier größten deutschen Autohersteller beheimatet und der Ministerpräsident sollte den Problemen der Branche weitaus näher stehen als ein Herr Günther östlich vom ostfriesischen Fisch. Das aber ist ein Trugschluss. Söder ist seit Jahren ein Verfechter der CO2-Fata morgana, die ihm grünrote Einseifer präsentieren nd sprengt dringend benötigte Kraftwerke in die Luft.

Der Verfasser besichtigte 2019 das Audiwerk in Ingolstadt und war beeindruckt von diesem staunenswerten Uhrwerk vieler Roboter und weniger Menschen. Beim Verlassen sagte mir ein Kundiger „Das kommt hier alles weg“. Auf meine ungläubige Frage erfuhr ich, dass die Fertigung komplett abgebaut werde zugunsten der Elektroautoproduktion. Die Vernichtung der besichtigten Hunderter-Millionen Werte hielt ich schon damals für reinen Wahnsinn und jeder aus der Besichtigergruppe stimmte zu. Wir verabschiedeten uns von der Werksführung in der Annahme, dass so eine Wertevernichtung gegen Landesvater Söder und seine CDU-Granden nicht durchzusetzen sei. Ganz besonders nicht auf dem Boden einer präpubertären „Greta“-Philosophie, die das lebensbegründende CO2 als tödliches Gas verkauft.

Schuld sind auch die feigen VW-Audi- und BMW-Herrschaften, die lieber Milliarden als Stütze kassierten als den Mund aufzumachen

Nach Jahren des Praktikums in vollidiotischer Politik meint Söder plötzlich, einen Haken gefunden zu haben: Das Verbrenner-Verbot bedrohe die Industrie. Es müsse sogleich etwas zur Rettung unternommen werden (hier). Ach nein, ach ja, Herr Söder? Haben Sie den Schuss gehört? Ist das, was jeder nach einer Woche Physikunterricht seit Jahren sagen kann, auch bei Ihnen angekommen? Dass die totale Elektrifizierung der Mobilität eine Utopie ist und man allenfalls in Schrittinnovationen vorgehen und sichern muss, bevor man grundlegende Technologien mit einem Federstrich verbietet? Dass die Klimaprophetie, die das mit der Sonnenerwärmung ansteigende CO2 zu dessen Ursache erklärt, als wissenschaftlich unseriös hinterfragt ist und das führende Potsdamer Institut seine jüngste Alarmstudie hat zurückziehen müssen, weil ihm die Phantasie durchgegangen war? Und haben Sie die Chefs der bayerischen Autohersteller und Zulieferer nie nach ihrer tatsächlichen Einschätzung gefragt, die über deren untertänigen Dank für die Zusagen von Milliarden Steuergeldern hinausging?

Söder und Merz wollen mit ihrem lächerlichen Bettelbrief an Brüssel übertünchen, dass sie selbst alle Warnungen bekämpft haben

Söder und Aiwanger spielen nun politische Luftgitarre für kindische Gemüter, um von ihrer Mittäterschaft bei der Vernichtung der deutschen Autoindustrie abzulenken. Sie weisen auf ihren jüngst mit Herrn Merz versandten Bettelbrief nach Brüssel zur Lockerung des Verbrennerverbotes hin, der dort in der runden Ablage gelandet ist. Wann wird dieser elende Politkindergarten lernen, dass in Brüssel derart auf den Tisch zu hauen ist, dass die Schuldenpläne für fremde Kriege wegfliegen und der Erhalt unserer Freiheits-, Wirtschafts- und Finanzgrundlagen die Nummer Eins wird?