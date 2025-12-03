USA zerschneiden das militärische Band mit Deutschland

Der deutsche Heeresinspekteur Christian Freuding sagte aam 2.12.25 ohne Umschweife. Der Kontakt zum Pentagon sei abgebrochen. Keine Leitung, kein Durchkommen. Und er wiederholt es ein zweites Mal, als wolle er sicherstellen, dass niemand es falsch versteht. Der Kontakt sei wirklich abgebrochen. Unter Verbündeten ist das keine Kleinigkeit. Das ist im weltpolitischen Maßstab die gleiche Botschaft wie im privaten Leben eine Trennung von Bett und Tisch. Man wohnt noch im selben Haus, aber man redet nicht mehr miteinander. Jeder weiß, was das bedeutet.

US-Aussenminister angegriffen

Merz verbitte sich ein Einmischung, hieß es. Und genau an dieser Stelle sei deshalb an JD Vance‘ deutliche Warnung erinnert. Der US-Vizepräsident hat am 14. Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Vorwarnung ausgesprochen, die man in Berlin offenbar nicht ernst genug genommen hat.

Wer unsere Werte nicht teilt, kann unser Partner nicht sein

Er sagte es ohne Beschönigung. Er sagte, was die USA von uns erwarten: Nationale Identität schützen. Freie Debatte zulassen. Politische Konkurrenz respektieren, auch wenn sie unbequem ist. Und er meinte damit die AfD. Eine demokratische Partei zu überwachen oder gesellschaftlich zu vernichten, widerspricht dem amerikanischen Verständnis von politischer Ordnung. Vance forderte sogar explizit Kooperation mit der AfD gegen die „Brandmauer“.

Vance zum Thema Migration

Über die Gefahren, die entstehen, wenn ein Land seine Grenzen nicht schützt. Er sprach davon, dass ein Staat verpflichtet ist, sein eigenes Volk zu sichützen. Während die USA inzwischen in großem Stil Remigration betreiben, Abschiebungen durchsetzen und Grenzpolitik neu ordnen, öffnet Deutschland weiter seine Türen, als gäbe es keine Belastungsgrenze. Zwei Länder mit zwei gegensätzlichen Wertsystemen. Und genau das war der Punkt, den Vance meinte.

Wer unsere Werte nicht teilt, kann unser Partner nicht sein.

Deutschland verfolgt heute einen Kurs, der zu den USA nicht mehr passt. Opposition wird bekämpft. Migration wird beschleunigt. Nationale Interessen werden moralisch übertüncht. Gleichzeitig erwartet man, dass Amerika militärisch den Rücken freihält, rund um die Uhr. Doch die Vereinigten Staaten haben jetzt das getan, wovor Vance gewarnt hat. Sie haben das Band gekappt. Keine direkte Kommunikation mehr im militärischen Bereich. Wer diese Botschaft nicht versteht, will sie nicht verstehen. Die USA sitzen am längeren Hebel. Und am Schalter des GPS. Dann bräuchte Pistorius die alten Straßenkarten nach Moskau.

General Freudings Interview: berliner-zeitung.de