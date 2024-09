USA-Senator Graham: Ukraine sitzt auf einer Billion Dollar Bodenschätzen – die nützen der US- Wirtschaft!

Was unsere Kartellmedien, Altparteien-Kriegstreiber und sonstigen Manipulateure sorgfältig unter dem Tisch halten, sagt USA-Senator Lindsey Graham dem Ukrainischen Präsidenten Selensky direkt ins Angesicht – und der Ukrainer stimmt auch noch zu.

US-Senator Graham: “Sie sitzen auf Mineralien im Wert von Tausend Milliarden Dollar , die der US-Wirtschaft nützen könnten“. Selenky: “Ja. – Wir brauchen Ihre Hilfe und haben die größte Unterstützung des amerikanischen Volkes…” (hier ab Minute 1:30)

Wie klar muss noch gesagt werden, dass Deutschland und die anderen Verbündeten einen US-Plünderungs-Krieg unterstützen, der uns nicht nur wirtschaftlich in den Ruin treibt, sondern durch Atomkriegsgefahr im Bestand gefährdet? Von Menschenrechten, feministischer Außenpolitik, Moralgeschwätz, Wertebasierung und anderem Polit-Mimikry ist beim Anführer der US-amerikanischen Delegation in der Ukraine, Lindsey Graham, mit keinem Wort die Rede. Er wendet sich in seinem Video an die kriegsmüde US-Öffentlichkeit, um ihr die Kriegszahlungen schmackhaft zu machen. Dazu liefert er Klartext.

Wer immer noch nicht sieht, dass Deutschland vietnamisiert, also verfeuert wird für die Eroberungszwecke anderer, der wird weiterhin Blackrocker- und olivgrün verbandelte Kriegshetzer-Parteien unterstützen. Bis zum großen Knall.