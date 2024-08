in

Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und der drohenden Rezession blühen die Chancen von Donald Trump auf. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit neigen Wähler dazu, sich an vertraute politische Figuren zu halten, die in der Vergangenheit Stabilität vermittelt haben.

Die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen lassen die Demokraten zittern, da sie befürchten, dass eine wirtschaftliche Talfahrt ihre Chancen bei den kommenden Wahlen erheblich mindern könnte, befürchtet die transatlantische Plattform n-tv. Trump könnte diese Situation ausnutzen, um sich als Retter in der Not zu präsentieren und Wähler von der Notwendigkeit eines Wechsels in der Regierung zu überzeugen.

Trump kann zudem weiterhin Kapital aus dem missglückten Attentat schlagen und sich als von Gott begünstigter Kandidat darstellen. Glaubt man einschlägigen Medienberichten, dann hat das Interview mit Elon Musk den Chancen von Donald Trump geschadet, die Zensurbestrebungen der EU haben allerdings einen gegenteiligen Effekt. Schon bei Donald Trump ersten Sieg lagen alle großen Medienanstalten tüchtig daneben, das könnte sich 2024 wiederholen.