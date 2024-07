USA machen Deutschland zur Zielscheibe

Die USA planen ab 2026 die „vorübergehende“ Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern und anderen weitreichenden Waffen in Deutschland zur Stärkung des Nato-Schutzes in Europa. Dies wurde in einem gemeinsamen Statement der USA und Deutschlands beim Nato-Gipfel in Washington bekannt gegeben. Auch Flugabwehrraketen vom Typ SM-6 und neue Überschallwaffen werden erwähnt, die eine größere Reichweite als vorhandene Systeme in Europa haben.

Damit wird Deutschland noch mehr zur Zielscheibe, als es jetzt schon beispielsweise durch die Airbase bei Ramstein ist. Den US-Eliten ist eines am wichtigsten, der Austragungsort des neuen Kriegs soll möglichst weit weg vom eigenen Territorium liegen. Schöne Freunde sind das.