USA: Eine Nation in Trauer um Charlie Kirk

Hunderte von Gedenkwachen im Kerzenschein, von Ost- bis Westküste, erfassen die USA. Seit der Ermordung von Charlie Kirk am 10. September 2025 hat sich über das Land eine Welle der Trauer gelegt. In mehr als fünfzig Städten versammelten sich Menschen – nicht organisiert, nicht geplant, sondern getragen von spontaner Anteilnahme.

In New York City füllten Hunderte den Madison Square Park. Kerzenlicht spiegelte sich in den Gesichtern. Alle sangen die Nationalhymne, die rechte Hand auf dem Herzen. Fremde hielten einander fest, als wäre es das Natürlichste der Welt.

Auch in Phoenix, der Heimatstadt von Kirk, erhellten Kerzen die Nacht. Menschen standen eng beieinander, manche beteten, andere weinten. Eine Mutter sagte: „Meine Kinder sollen sehen, dass wir zusammenstehen, wenn uns einer genommen wird.“

Florida zeigte ein ähnliches Bild. In West Palm Beach bildeten die Trauernden einen Kreis, Kerzen in den Händen, Stimmen im Gebet. „Wir sind ein freies Land. Wir dürfen sprechen“, rief ein Mann in die Runde – ein Satz, der wie ein Schwur klang.

Im Norden, in Rhode Island, säumten Kerzen die Stufen des Kapitols. Studenten hielten handgeschriebene Schilder hoch: „Betet für Charlie“, „Hoffnung“. Das Licht tauchte die steinernen Treppen in eine warme Glut.

Und in Augusta, Maine, knieten Hunderte auf dem Rasen. Ein Pastor sprach vom Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Viele hielten ihre Kerzen so fest, als müssten sie das kleine Flackern beschützen – und mit ihm die Erinnerung an Kirk.

Von Küste zu Küste sind es dieselben Gesten: Schweigen, Gebete, und dann erklingt die Nationalhymne, gesungen ohne Musikbegleitung:

O say can you see, by the dawn’s early light,

Oh, sag, kannst du sehen, im ersten Morgenlicht,

What so proudly we hail’d at the twilight’s last gleaming,

Was wir so stolz begrüßten, im letzten Schimmer der Dämmerung,

Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,

Deren breite Streifen und helle Sterne durch den gefährlichen Kampf,

O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming?

Über den Wällen, die wir bewachten, so tapfer wehten?

And the rocket’s red glare, the bomb bursting in air,

Und das rote Leuchten der Raketen, die Bombe, die in der Luft zerplatzte,

Gave proof through the night that our flag was still there,

Gab Beweis in der Nacht, dass unsere Flagge noch dort war,

O say does that star-spangled banner yet wave

Oh, sag, weht jene sternenbesäte Fahne noch,

O’er the land of the free and the home of the brave?

Über dem Land der Freien und der Heimat der Tapferen?

Auch in Deutschland blieb es nicht bei stiller Anteilnahme vor den Bildschirmen. Am Brandenburger Tor, direkt neben der US-Botschaft, versammelten sich am 11. September Hunderte zu einer Trauerkundgebung. Beatrix von Storch hatte binnen Stunden zu einer spontanen Andacht aufgerufen – und sie mobilisierte Menschenmassen. Kerzen leuchteten vor dem Symbolbau deutscher Einheit, und laut wurde gemeinsam das „Vaterunser“ gebetet.

Ein unüberhörbares Zeichen: Amerika soll wissen, dass in Berlin Herzen für Charlie Kirk brennen – und dass deutsche Bürger an seiner Seite stehen, selbst wenn manche Zeitungen es anders darstellen.

Doch der Mord an Charlie Kirk löst auch Angst aus, dass ähnliches in Deutschland passieren könnte. Wer als AfD-Politiker auf der Veranstaltungsbühne spricht, macht sich zur Zielscheibe.