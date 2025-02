Schluss mit dem Trans-Unsinn in den USA, der aber in Deutschland noch gefeiert wird. Trump beschloss am 6. Februar 2025 mit einer präsidialen Anordnung, dass Sportler, die eigentlich Männer sind, nichts mehr im Frauensport zu suchen haben.

Ein Jubelgeschrei erfüllte Donald Trumps Oval Office. 120 Mädchen und Frauen standen um seinen Schreibtisch, gespannt und voller Hoffnung. Trump scherzte mit den Kleinen, und es war ein Moment der Leichtigkeit inmitten eines wichtigen Ereignisses. Als er dann seinen Schreibstift auf die Urkunde setzte, wurde es mucksmäuschenstill im Raum. Die Spannung war greifbar, doch kaum hatte er seinen Füller zur Seite gelegt, brandete der Jubel auf.

Ab sofort sind in Mädchenmannschaften nur noch Mädchen erlaubt. Keine Jungs mehr, die sich als Mädchen verkleidet haben, um mit ihrer größeren Muskelmasse einen unfairen Vorteil zu nutzen. Endlich sind auch eure Umkleidekabinen und Duschen wieder ein sicherer und privater Raum für Mädchen und Frauen.

Die Mädchen jubelten wieder auf, und in diesem Moment war die Freude spürbar. Für jede Sportlerin wird nur eure harte Arbeit und euer Talent zählen. Eure Sportplätze, eure Wettkämpfe, eure Siege – sie gehören euch. Lasst uns diesen Moment gemeinsam feiern und mit Stolz und Freude in die Zukunft blicken, wo der Sport für uns alle gerecht und sicher ist.

Bestes Video:

