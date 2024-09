USA beschuldigen den Politikwissenschaftler Simes und seine Frau, gegen amerikanische Sanktionen verstoßen zu haben

in

WASHINGTON. Das US-Justizministerium hat den Politikwissenschaftler Dimitri Simes und seine Frau Anastasia wegen Verletzung amerikanischer Sanktionen angeklagt: “Das Ehepaar war an einem Plan beteiligt, der darauf abzielte, US-Sanktionen zugunsten des

sanktionierten russischen Fernsehsenders Channel One Russia zu verletzen und Gelder zu waschen, die aus diesem Plan stammten”, heißt es in einer Erklärung der Behörde.

Dimitri und Anastasia Simes werden jeweils in drei Punkten angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen eine Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis für jeden Anklagepunkt.