US-Truppen raus! Weg mit Ramstein! Weg mit den Kriegsbefeuerern!

Bis zum Beweis des Gegenteils muss das Offenkundige als Arbeitshypothese gelten: Die Amerikaner haben unsere wichtigste Energiepipeline gesprengt. Wer den Terrorakt den Russen anlastet, würde auch erzählen, ein Toter mit dem Messer im Rücken habe sich selbst umgebracht. Nach der Sprengung können uns die USA mangels Alternativen am ausgestreckten Arm verhungern lassen. An diesem Punkt muss endgültig Schluss sein mit diesem schlimmsten transatlantischen Katastrophenbündnis seit den amerikanischen Atombombenabwürfen auf wehrlose Zivilisten 1945. Die US-getriebene NATO hat in ihrer Historie nichts als Trümmer, Tote, zerstörte Länder, Überschuldung, Währungsverfall und endloses Leid produziert. So viele Tote samt dem Ruin unserer Wirtschaft und Finanzen hätte kein Konflikt mit den Russen jemals bewirken können, vor dem die US-Amerikaner und ihre Nato uns angeblich „beschützen“. Russland hat uns noch nie angegriffen, stets geliefert, pünktlich bezahlt und hat sogar unser Land geräumt. Sieht so ein Aggressor aus?

Deutschland darf nicht länger als Kommandozentrale für die endlosen USA-Kriege missbraucht werden

Die Truppen der sogenannten westlichen „Schutzmacht“ mit ihrer tollen Wertebasierung müssen aus Deutschland rausgeschmissen werden. Donald Trump hatte das schon teilweise per Truppenabzugsbefehl begonnen. Das war der richtige Weg. Dass der Rausschmiss nicht von heute auf morgen geht, ist klar, aber er muss das politische Ziel Nr. 1 sein. Die militärische Unterstützung und Zahlungen für den mörderischen Krieg in der Ukraine können heute schon gestoppt werden. Die dümmstmögliche Feststellung, unsere Waffen retteten Leben, darf man unseren Politikern und den Kriegsaktivisten im Medien-Manipulatorium nicht länger durchgehen lassen. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum wir unsere Rentner und Leute mit wenig Geld endgültig ins finanzielle Aus und in die pure Wohnungsnot durch millionenfache Zuwanderung befördern sollen, nur, um den US-Amerikanern den Zugang zum Schwarzen Meer freizuschießen. Darum geht es in dem ganzen Konflikt seit 2003 und sonst um gar nichts.

Fazit: Schluss mit den substanzleeren Sprüchen, raus aus dem Elend und raus mit den amerikanischen Truppen.