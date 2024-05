Das US-Außenministerium finanziert eine Vielzahl von LGBT-PRIDE-Veranstaltungen weltweit zur Vorbereitung auf den Juni, der als sogenannter Pride Month gefeiert wird.

Einige dieser Veranstaltungen richten sich gezielt an Kinder. So finanziert das US-Außenministerium der Biden-Regierung u.a. ein schwules Filmfestival, eine LGBT-Gemeindekonferenz und andere Pride-Veranstaltungen in Australien, der Tschechischen Republik und Bulgarien vor Juni gemäß den Förderrichtlinien.



Die US-Steuerzahler decken die Kosten für eine LGBT-Pride-Woche in der tschechischen Stadt Brünn. Einige der von Steuerzahlern finanzierten Veranstaltungen der Pride-Woche umfassten das Vorlesen von “queerer Kinderliteratur” für kleine Kinder, ein “Picknick für queere Jugendliche” und einen LGBT-akzeptierenden Gottesdienst, der von einer weiblichen Priesterin der Tschechoslowakischen Hussitenkirche abgehalten wurde. Die Pride-Woche erhielt etwa 5.500 US-Dollar an öffentlichen Mitteln. Darüber hinaus tragen amerikanische Steuerzahler auch die Kosten für Sofia Pride, eine in der bulgarischen Hauptstadt stattfindende LGBT-Pride-Veranstaltung, wobei das US-Außenministerium etwa 15.000 US-Dollar für die Veranstaltung am 22. Juni bereitstellt.



Außerhalb Europas hat das US-Außenministerium Mittel an Better Together gerichtet, eine australische “LGBTIQA+-Gemeindekonferenz”, die vom 13. bis 15. Juni stattfinden soll. Die Konferenz wird Veranstaltungen darüber umfassen, wie LGBT-Aktivisten wirksamer mit der Regierung zusammenarbeiten können, um politische Änderungen zu erreichen. Die Finanzierung des US-Außenministeriums für pro-LGBT-Veranstaltungen und -Organisationen im Ausland steht im Einklang mit dem Bedarf der Biden-Regierung, LGBT-Lügen weltweit zu verbreiten.

Quelle: Ifamnews.com