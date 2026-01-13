Unsere Freiheit auf Grönland verteidigen?

Ich weiß, Umfragen kann man nur trauen, wenn man sie selbst gefälscht hat. Die Springerpresse ist stets an vorderster Front dabei, wenn es darum geht, Deutschland in einen Krieg zu treiben und man ganz nebenbei die AfD und ihre Wähler als Vaterlandsverräter hinstellen kann. Das sieht dann so aus:

Ja, die Deutschen sollten Grönland verteidigen Grüne: 75 Prozent

CDU/CSU: 71 Prozent

Linke: 71 Prozent

SPD: 68 Prozent

AfD: 37 Prozent Quelle: WELT

Angenommen, es stimmt in etwa, dass eine Mehrheit der AfD gegen eine Entsendung der Bundeswehr nach Grönland ist, was wäre so schlimm daran? Lohnt es sich, einen Krieg mit den USA um eine Insel zu führen, deren Bewohner am liebsten ganz unabhängig wären? Dänemark hat als Kolonialmacht ziemliche Schuld im Umgang mit den Grönländern auf sich geladen. Sollten sie dieses Mal nicht lieber selbst entscheiden dürfen? Vielleicht rufen sie die NATO gar nicht zu Hilfe, sondern das näher gelegene Russland? Oder China? Oder beide?

Oder sie einigen sich mit den USA, denn die Realität lässt sich nicht leugnen, dass Grönland sich alleine wohl kaum verteidigen kann und im Ernstfall eine Besetzung hinnehmen müsste. Wenn man schon längst zum Spielball der Mächte geworden ist und es nur noch darum geht, wen man als „Schutzmacht“ akzeptiert, dann ist Europa so ziemlich die schlechteste Wahl.