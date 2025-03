Unglaublicher Zynismus: Sollen die Briten den Frieden auch ein zweites Mal zerschießen?

Es ist unglaublich. Es gibt kaum jemanden, der den Kompromiss von Istanbul zwischen Russland und der Ukraine zu Beginn des Krieges 2022 nicht für die beste seitdem erreichbare Lösung halten würde. Wer hat damals das schon paraphierte Friedensabkommen in einer Blitzaktion zerschossen? Der britische ex-Premierminister Boris Johnson. Er eilte im Regierungs- und US-Auftrag nach Kiew und brachte Selensky von der Unterschrift ab mit der Zusage bedeutender Waffenlieferungen zur Kriegsfortsetzung. Hunderttausende toter junger Männer und Milliardenschäden an Städten und Infrastruktur später nimmt US-Präsident Trump einen zweiten Anlauf zum Frieden. Und was passiert? Genau. Wieder ist es ein britischer Premierminister, der das zerschießen will und dazu eine Truppe unbelehrbarer Kollegen europäischer Länder um sich schart, um den Krieg fortzusetzen.

Die Briten als historisch größte Ausplünderer der Welt können sich von ihrem „Rule Britannia, rule!“ nicht lösen

Die Briten haben es schon immer vorgezogen, andere für sich arbeiten zu lassen. Dieses Mal stehen sie vor der Pleite und bestellen Kanzler Scholz ein, um über „Sondervermögen“ und ähnlich unseriöse deutschen Schulden ihre Rüstungs- und Kriegswünsche bezahlen zu lassen. Scholz wird Black Rocker-Heuschrecke Merz entsprechend instruieren. Ex-Rothschild Großbankier Macron wird sich den deutschen Geldfluss mangels Kreditwürdigkeit Frankreichs ebenfalls erschließen und die französische Waffenindustrie füttern.

Deutschland soll die französischen und britischen Rüstungsindustrien finanzieren, ansonsten aber die Klappe halten – wie immer

Immer das gleiche Spiel. Die Internationalisten bekommen jeden Kriegswunsch erfüllt, den eine „Koalition der Willigen“ in Europa unter Wegweisung der Hochfinanzler zu bedienen hat. US-Präsident Trump hat den Krieg satt und hält dagegen. Auch er und sein Land sind ausgewiesene Plünderer, wollen momentan aber wenigstens Frieden. Seine Wendung ist ein Geschenk an die Historie, das man nicht ausschlagen darf. Die auf Totalen Krieg getrimmten europäischen Überschuldner und Kriegshetzer sollen sich zur Hölle scheren, in die sie weitere Zigtausende Soldaten schicken und den Kontinent endgültig ruinieren wollen.