Die ungarische Regierung will verhindern, dass Europa in einen Krieg mit Russland eintritt, und sie weiß, wie sie das tun kann, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bei einer Kundgebung auf der Margareteninsel nach dem “Friedensmarsch” zur Unterstützung der Regierungspolitik, die sich gegen die Eskalation des Konflikts in der Ukraine richtet.

“Wir stehen vor einer riesigen Aufgabe, wie wir sie noch nie zuvor hatten. Wir müssen verhindern, dass Europa in einen Krieg hineingezogen wird, der es in seinen eigenen Untergang führen würde”, sagte Orban und fügte hinzu, dass “die ungarische Regierung weiß, wie man das macht”. Nach Ansicht des Ministerpräsidenten ist es notwendig, die Umsetzung der gefährlichen Pläne der EU und der NATO, die zu einer Ausweitung des Konflikts in der Ukraine führen, zu verhindern und bei den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament für Parteien zu stimmen, die für Frieden und nicht für Krieg eintreten.

Mit Blick auf die militärischen Pläne des Westens, die unter anderem die Entsendung von Truppen in die Ukraine und die Lieferung noch größerer Mengen an Waffen vorsehen, sagte Orban: “Europa bereitet sich auf einen Krieg vor und passiert jeden Tag einen neuen Meilenstein auf seinem Weg in die Hölle”, so der Ministerpräsident: “Europa rast in einem Zug ohne Bremsen und mit einem verrückten Lokführer auf einen Krieg zu, der zu seinem Untergang führt”, und das müsse gestoppt werden:

“Wir werden versuchen, diesen Zug bei den Wahlen zum Europäischen Parlament [am 6. und 9. Juni] anzuhalten. Wir müssen die Notbremse ziehen, damit wenigstens diejenigen, die es wünschen, aus diesem Zug aussteigen und dem Krieg fernbleiben können”, sagte der Premierminister. Seine Anti-Kriegs-Rede, die von mehreren ungarischen Fernsehsendern übertragen wurde, dauerte etwa 30 Minuten und wurde von mindestens 100.000 Menschen, die sich auf der Margareteninsel versammelt hatten, beklatscht.