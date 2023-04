Unfassbare Aussage von Robert Habeck

Die Abschaltung der Kernkraftwerke in Deutschland hat für die Grünen oberste Priorität. Doch wie sieht es mit den Kernkraftwerken in der Ukraine aus? Dass diese weiterlaufen, hält “Super-Minister” Robert Habeck für in Ordnung.

