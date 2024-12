Unfassbar: SPÖ verweigert Entfernung von Stalin-Gedenktafel

Die FPÖ kritisiert die SPÖ scharf für ihre Ablehnung der Entfernung einer Gedenktafel für Josef Stalin in Wien-Meidling. Die FPÖ bezeichnet dies als „Skandal“ und „moralischen Tiefpunkt“. Stalin sei verantwortlich für Millionen Tote, Gulags und politische Unterdrückung. Die SPÖ ignoriere damit das Leid der Opfer und entferne sich von den Grundwerten einer demokratischen Gesellschaft.

Die FPÖ will nun im Wiener Gemeinderat einen Antrag zur Entfernung der Gedenktafel einbringen. Sie fordert Bürgermeister Ludwig auf, seine Position zu überdenken. Es sei untragbar, dass Wien als Stadt der Menschenrechte eine Gedenktafel für Stalin dulde.

Die Gedenktafel erinnert an Stalins Aufenthalt in Wien im Jahr 1913. Sie ist die einzige im Westen, die nach dem Ende des Kommunismus an den sowjetischen Diktator erinnert. Der Österreichische Staatsvertrag schreibt die Pflege sowjetischer Denkmäler vor, was die Stadt Wien als Begründung für die Beibehaltung der Tafel anführt.

Die FPÖ hält die Entfernung der Gedenktafel für längst überfällig. Sie sieht darin ein Zeichen der Achtung vor den Opfern des Stalinismus.

