Umfaller Merz: Die Giga-Schulden von heute sind die Hyperinflation von morgen und die Plünderung kommender Generationen

Es ist unfassbar, was dieser pathetische 2-Meter-Großsprecher schon mit großem Bohei verkündet und anschließend wieder eingesammelt hat. Jedermann sind mindestens fünf dicke Bolzen geläufig, die Friedericus Merz von sich gegeben hat, für die ein gegnerischer Luftzug der Stärke Null-Komma reichte, um den großen Kläffer in die sofortige Rückenlage zu bringen.

Zum gegenwärtigen Merz-Meisterstück der Überschuldung gegen alle seine Versprechungen ist das Meiste gesagt, es fehlt aber an der klaren Benennung, dass die Gelddruckerei den größten Inflationsschub seit dem Weltkrieg auslösen dürfte. Wer fast Tausend Milliarden – unbesicherten – Geldes auf den Markt fluten lässt, ruiniert das Vertrauen in die Währung. Wer soll diesen Endlosdrucken und Endlosziffern auf den Bildschirmen noch einen stabilen Gegenwert – zum Beispiel in Gold oder Immobilien – zutrauen? Schon heute zeigt der auf historische Höchststände steigende Goldpreis den dramatischen Wertverfall der Kunstwährung Euro an.

Die Goldpreisexplosion zeigt den Euro-Wertverfall. Merz‘ neue Gelddruckerei kann nur in den Absturz führen

Die von Merz und der SPD geplante Verschuldung kommt keineswegs in einer besonders schwierigen Lage. Im Gegenteil. Ein Frieden und die politische Entspannung sind so nahe wie seit Beginn des Ukrainekrieges nicht mehr. Alle Horrorszenarien sind ohne Sachbegründung. Die Hochverschuldung folgt allein dem Kardinalprinzip aller Politiker: Heute das Geld verbraten und morgen andere dafür bezahlen lassen. Der Berliner Polit-Kindergarten ist nur noch krank.