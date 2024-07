Ukrainische Mutter zündet sich an: Wer – außer den Profiteuren – will noch länger diesen Krieg?

Die Mutter eines zum Militär eingezogenen ukrainischen Rekruten hat sich vor dem Amtsgebäude angezündet und mit 80% Verbrennungen keine Überlebenschance mehr – so ein Video und Medienberichte (hier). Das Feuer wirft ein furchtbares Schlaglicht auf die Kriegshetzerei der westlichen Kartellmedien und speziell der völlig von der Rolle gesprungenen deutschen Altparteien. Deren Einstimmigkeit und Wettbewerb, wer noch mehr und noch gefährlichere Gelder und Waffen in diesen aussichtslosen Krieg schicke, ist mindestens so beunruhigend wie aufklärungsbedürftig.

Wie kann es sein, dass ein deutscher Oppositionsführer die Regierungsparteien der mangelnden Kriegsunterstützung zeiht? Steht der vormalige US-Hochfinanzmanager irgendwo auf der Lohnliste oder was treibt ihn und seine Fraktion an, unseren Staat bis über alle Toppen mit Kriegsanleihen zu verschulden und die Rentner noch tiefer in die Abfallboxen gucken zu lassen?

Warum sagt sich die ehemals stolze SPD, deren Nobelpreisträger dem Kontinent die glücklichsten Friedensjahre nach Hitler beschert hat, von dem Mann los und sieht nur noch Rot beim Blick nach Osten?

Wer konnte die infantilen Grünen um bärbocksche 360° wenden und unseren größten Nachbarn nur noch durch Kanonenrohre betrachten lassen?

Profitiert jemand im Düsseldorfer FDP- Wahlkreis von der Aktienkursexplosion der dortigen Firma Rheinmetall um das Fünffache in 2 Jahren?

In der Bevölkerung beider Kriegsseiten will niemand länger diesen Krieg, wie der Feuer-Freitod und die gewalttätigen Einfangmethoden gegenüber sich versteckenden ukrainischen Männern sowie Berichte aus der russisch besetzten Südukraine zeigen. Der von unseren Staatsfunkern und Kartellmedien beiseite gedrückte Reporter an beiden Seiten der Front, Patrick Baab, sieht die unbeirrten Kriegstreiber so: