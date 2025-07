Was Präsident Trump und sein Vize Vance bei der öffentlichen Zusammenfaltung des Ukrainers Selensky im Februar im Weißen Haus ausdrückten, nimmt weitere Gestalt an: Die USA fahren ihr Engagement in der Ukraine und ihre Waffenlieferungen herunter. Die Verbündeten bekommen das – ähnlich wie den Zeitpunkt der US-Flucht aus Afghanistan – durch die Medien mitgeteilt und sollten aus amerikanischer Sicht folgen. Damit werden aber die Interessen der Rüstungsindustrie tangiert und es wundert niemanden, dass sich deren Vertreter für die Gegenrichtung ins Zeug legen. Reinst zufälligst ist auch Friedrich Merz von der Partie und streut in den Medien Kriegsangst über ein „uns angreifendes Russland“ (hier).

Spricht Merz weniger für Deutschland als für Black-Rock Interessen und die Rüstungsindustrie?



Auch ein Kanzler Merz sollte wissen, das Russland uns noch nie angegriffen hat und uns auch heute noch mit Gas und allen anderen Gütern beliefern würde. Im Gegensatz dazu sind es Merzens CDU-Vorleute, die ultimativ verlangt haben, „den Krieg nach Russland zu tragen“. Herr Merz selbst kündigte den Raketeneinsatz gegen Russland an und glücklicherweise waren es wohl US-Komponenten im „Taurus“, die aus Washington nicht freigegeben worden sind und den deutschen Selbstmordtrip der Marke Merz gestoppt haben. Wer, Herr Merz, droht also wem mit Krieg? Und wer streut Falschmeldungen über den deutschen Bombenanschlagsplan auf die Krimbrücke – die Russen oder die Berliner Infantilpolitiker? Und für wie dumm kann man die deutsche Öffentlichkeit verkaufen und sie nach Strich und Faden vor und nach Wahlen belügen und betrügen?

Deutschland hat sich in den russisch-ukrainischen Bruderkrieg eingemischt und muss da raus

Deutschland hat sich in den Ukrainekrieg zweier Brudervölker eingemischt und kämpft für ein korruptes Fass ohne Boden, das Parteien, Medien und Freizügigkeit verbietet und den Jahrhunderte-langen Gebrauch der russischen Sprache und Kultur ausmerzt. Herr Merz, stellen Sie sich vor, in Deutschland sollte die türkische Sprache verboten werden. Sie wären der Erste, der sich dagegen wendete. Aber in der Ukraine sind Sie der hartnäckigste Unterstützer solcher Schikanen. Die deutsche Parteinahme im Ukrainekrieg war die verheerendste Entscheidung gegen unsere Sicherheit und wirtschaftliche Lage seit 1945. Die Kriegsbeteiligung war und ist durch nichts gerechtfertigt, widerspricht dem Friedensgebot des Grundgesetzes und muss beendet werden.