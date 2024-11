Ukraine: Weltweit reißt kein Politiker die Klappe derart auf wie Friedrich Merz

Die gefährlichste Überschätzung deutschen Militärs, seit Hitlers Minister Hermann Görings Ansage, er wolle „Meier“ heißen, wenn jemals ein feindliches Flugzeug deutschen Boden überfliege, liefert der CDU-Vorsitzer Friedrich Merz. Er droht Russland Luftschläge „binnen 24 Stunden“ nach Ablauf seines „Ultimatums“ an und übertrifft damit das Drohverhalten jedes anderen Politikers der Welt. Wie das nach Hermann Göring 1941 ff geendet ist, bedarf nicht der Erläuterung und wie Merzens Drohung im Umsetzungsfalle enden kann, sollte dringlich bedacht werden. Denn Deutschland provoziert die Russen mit Merz als künftigem Kanzler erstens über „Taurus“-Angriffswaffen und exponiert sich zweitens über die Stationierung neuer US-Atomraketen als Gegenschlagsziel, obschon es kaum eine Luft- und Raketenabwehr hat. Die Kombination ist tödlich und wird deshalb von allen anderen Ländern Europas sorgfältig vermieden.

Die Geldflüsse bieten Hinweise, wo der deutsche Waffen-Irrsinn herkommt

Die an Führerbunker-Fehleinschätzungen erinnernde Berliner Politik, die Deutschland als Chip auf den Kasinotisch des russischen Kriegsrouletts schmeißt, erscheint in anderem Licht bei Betrachtung der Geldflüsse. Friedrich Merz war vormals Europachef des größten Vermögensverwalters der Welt, der vom SPD-Vorsitzenden Müntefering als eine der „Heuschrecken mit Kahlfraß-Eigenschaft“ bezeichneten Firma Blackrock, USA. Die Firma ist weitflächig in der Rüstungsindustrie – auch im „Leopard“-Produzenten Rheinmetall – investiert und andere deutsche Aktiengesellschaften kennen sattsam ihre Handschrift. Man kann sagen, dass Friedrich Merz‘ ex-Arbeitgeber und andere Heuschrecken an fast jedem Schuss und jeder Explosion einer westlichen Bombe in der Ukraine bares Geld verdienen und ihnen riesige Gewinne beim Wiederaufbau winken. Nordamerikanischen Finanztrusts gehören auch bedeutende Teile der deutschen Kriegstreiber-Medien, sodass Kritiker von zynischem Zusammenwirken sprechen. Hierzu sollte Herr Merz einmal von seinen kriecherischen Interviewern befragt werden.