Ukraine: Kriegsende begünstigt Regimewechsel in Russland

Der ewige „Bürgerkrieg“ in Syrien gegen den ewigen „Diktator“ Assad endete im letzten Jahr plötzlich und unerwartet. Niemand hatte mehr damit gerechnet. Verbessert hat sich freilich nicht sehr viel im Lande, die geflohenen Syrer denken gar nicht an Rückkehr solange die Aufnahmeländer im Westen doppelt bezahlen – für den Unterhalt der Flüchtlinge und den Wiederaufbau. Ähnlich wird es sich nach dem Ende des Ukraine-Kriegs gestalten. Alle werden bleiben wollen. Doch das ist nicht alles.

Mit dem Ende des Kriegs muss sich nicht nur Zelensky Gedanken über eine neue Bleibe machen, weil er in der Ukraine nicht mehr sicher sein wird, auch Putin wird zwangsläufig an Rückhalt verlieren. Den Krieg – von Putin immer noch Sonderoperation genannt – hat Russland nämlich nicht glorreich gewonnen. Wie hoch die Opferzahlen auf beiden Seiten sind, vermag niemand genau zu sagen, aber dieser Krieg hat Spuren in der Bevölkerung hinterlassen. Wer kann unter diesen Umständen glaubhaft eine rauschende Siegesparty feiern, während sich Donald Trump als Friedensstifter feiert?

Putin wird es schwerer haben, sich gegen innere Feinde zu behaupten, die im Gerangel um die Ukraine nun ihre Chance wittern und möglicherweise aus dem Ausland unterstützt werden. Aber all das muss nicht bedeuten, dass Russland mit dem politischen Ende von Putin so destabilisiert dastehen wird, wie der Irak oder aktuell Syrien. Es könnte auch gestärkt aus der Krise hervorgehen und gegenüber Deutschland und Europa wesentlich unangenehmer auftreten, als das unter Putin jemals der Fall gewesen ist. Sicher hingegen ist, dass Deutschland keiner wie auch immer gearteten Aggression etwas entgegen zu setzen hat. Wer „Sondervermögen“ und unbegrenzte Kredite für einen schon verloren gegebenen Krieg ausgibt, richtet sich selbst zugrunde und wäre im Handstreich zu nehmen.